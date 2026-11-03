Los fabricantes de chips subían con fuerza tras una reciente ola de ventas provocada por las dudas sobre si el fuerte gasto en IA se está volviendo más difícil de justificar. El repunte de los grandes valores tecnológicos impulsó al S&P 500 pese a que la mayoría de sus empresas caían.

El petróleo Brent se estabilizó cerca de US$ 103 por barril tras oscilar en un rango de más de US$ 6. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que las vacantes laborales alcanzaran un máximo de cuatro meses y los despidos disminuyeran.

Millones de estadounidenses en todo el país votan el martes en contiendas que determinarán asuntos locales, además del control del Congreso.

“Las elecciones del martes podrían modificar el equilibrio de poder en Washington”, dijo Ken Mahoney , de Mahoney Asset Management. “Será positivo dejar esto atrás, ya que desde hace bastante tiempo se anticipaba como un evento que generaría volatilidad”.

Aunque el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, desde 1950 el S&P 500 nunca ha estado más bajo 12 meses después de una elección de mitad de mandato, según Tom Essaye , de The Sevens Report.

Noviembre ha sido históricamente un mes favorable para las acciones, pero la reciente debilidad tecnológica planteó dudas sobre el liderazgo del mercado, señaló Mahoney .

En Edward Jones, Brian Therien dijo que la reciente rotación del mercado representaba menos un rechazo al potencial de la IA que una reevaluación del precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por ella.

“Los mercados siguen asignando valoraciones más altas a las empresas que demuestran una demanda sólida, un aumento de los ingresos relacionados con IA y la capacidad de financiar internamente inversiones adicionales”, dijo. “Seguimos recomendando una sobreponderación en acciones, con preferencia por empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización, en parte debido a la fortaleza relativa de la economía de EE.UU.”.

Mientras tanto, Apollo Global Management Inc. dijo que planea adoptar un enfoque más defensivo en sus inversiones vinculadas a IA, mientras la gestora destina miles de millones de dólares a financiar la expansión de la infraestructura que sustenta esta tecnología.

“Sabemos que la sociedad utilizará mucha más capacidad informática en el futuro”, que la demanda de chips seguirá siendo sólida “y que las capacidades de la IA están mejorando a un ritmo extraordinario”, dijo el presidente de Apollo, Jim Zelter , en una llamada con analistas el martes. “Lo que no sabemos es cómo evolucionarán los precios y la economía del negocio”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía 0.6% a la 1:06 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzaba 1%

El promedio industrial Dow Jones caía 0.3%

El índice MSCI World subía 0.3%

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot avanzaba 0.2%

El euro registraba pocos cambios en US$ 1.1198

La libra esterlina se apreciaba 0.1% a US$ 1.3425

El yen japonés se debilitaba 0.3% a 158.48 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subía 1.2% a US$ 77,653.24

Ether avanzaba 1.9% a US$ 2,298.24

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años subía cuatro puntos básicos a 4.95%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos a 3.33%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba siete puntos básicos a 5.26%

Materias primas