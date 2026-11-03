El Nasdaq 100 avanzaba 1% este martes.
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Agencia Bloomberg
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Una reactivación del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) impulsaba las acciones mientras los estadounidenses celebran elecciones de mitad de mandato.

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