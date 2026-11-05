La marcha de París, la más numerosa entre las más de 200 convocadas este jueves en toda Francia coincidiendo con la huelga general, comenzó a desfilar este jueves desde la Place de la République hacia la de Nation con la asistencia de decenas de miles de manifestantes en favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.

A la protesta en la emblemática plaza de République, asistieron las dos líderes sindicales de las principales organizaciones de trabajadores de Francia, la CFDT, Marylise Léon; y la CGT, Sophie Binet, en medio de un robusto dispositivo de seguridad desplegado por las fuerzas del orden francesas.

Las autoridades francesas han restringido los recorridos de protestas y aumentado los efectivos policiales con el fin de evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana en la que resultados saqueados al menos 3,000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.

Unos 80 institutos bloqueados en toda Francia

La jornada de huelga general convocada en Francia comenzó con algunos incidentes desde primera hora de la mañana en París, con enfrentamientos de manifestantes y fuerzas del orden público.

Desde antes de las 8:00 hora local (7.00 GMT), las televisiones mostraron imágenes de choques de manifestantes con la policía en la Puerta de Vincennes, al este de la capital francesa, con algunas detenciones.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en las proximidades del instituto Helène Boucher, que ha sido uno de los centros de la movilización de los estudiantes desde septiembre.

Según los datos de Educación, 80 institutos estuvieron bloqueados este jueves por las convocatorias de movilización y huelga, es decir, solo el 2.2% de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran los centros afectados en un millar de los 3,700 existentes.

Un manifestante sostiene una bandera de Francia durante las movilizaciones a nivel nacional contra el aumento del costo de vida y la desigualdad, en París, el 31 de octubre de 2026. (Ed JONES / AFP)

Cerrada al público la Torre Eiffel

La huelga también ha obligado a cerrar al público la Torre Eiffel y algunas salas del Museo del Louvre y a acortar el horario de visita del Museo de Orsay.

La información sobre el cierre de la Torre Eiffel, gran símbolo de París, así como las alteraciones en el funcionamiento de dos de los museos más icónicos de la capital fue difundido hoy en sus respectivas páginas en internet.

La empresa gestora de la Torre Eiffel anunció que el monumento permanecerá cerrado durante toda la jornada debido al movimiento de protesta.

Los visitantes que hayan adquirido entradas electrónicas han sido invitados a consultar sus correos electrónicos para recibir información sobre sus reservas.

Por su parte, el Museo del Louvre informó de que algunas de sus salas permanecerán cerradas excepcionalmente debido a la huelga, mientras que el Museo de Orsay cerrará sus puertas a las 18.00 (17: GMT).

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Personas se enfrentan a agentes de policía durante una manifestación contra el alto costo de la vida en Burdeos, Francia, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GUILLAUME PINON)

Más de 70,000 policías desplegados

Las autoridades francesas esperan que entre 500,000 y 700,000 personas participen en esta jornada de protesta.

Por eso el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que iba a movilizar un dispositivo de 70,000 policías y gendarmes, similar al utilizado para las movilizaciones de los dos últimos sábados y netamente superior al de ese 17 de octubre en el que las fuerzas del orden se vieron desbordadas.

La jornada de este jueves es clave como termómetro, después de que el pasado sábado, el tercero consecutivo de grandes protestas convocadas por toda Francia, viera una reducción de la participación.

No obstante, los grandes sindicatos franceses esperan una movilización masiva, y rechazan que sea inútil mantener la presión sobre un Gobierno que tiene los días contados por las elecciones presidenciales de 2027.

En la jornada de este jueves convergen de nuevo numerosas reivindicaciones, que van desde las de los estudiantes de secundaria -detonadores de la serie de movilizaciones hace ya casi dos meses-, hasta los funcionarios públicos, especialmente los del sector de la Educación y la Sanidad.

De hecho, la jornada de movilización ha afectado especialmente a las universidades -cerca de un 30% han resultado impactadas- y a las escuelas de primaria, donde cerca de un 20% de los maestros han secundado la huelga, según datos del Gobierno francés.

Con información de EFE