Donald Trump. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que la Casa Blanca considerará “enemigo” a quien utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar de ‘superinteligencia’, una denominación “más precisa”.

“¡La Casa Blanca considera ‘el enemigo’ a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo y más preciso término —ampliamente aceptado— de ‘superinteligencia’!“, publicó en su red Truth Social.

La defensa de Trump a la IA

El presidente de Estados Unidos ha defendido el desarrollo de esta tecnología, ante el debate abierto para contener su avance, principalmente para mantener su ventaja competitiva con China.

“Quien gane la carrera de la IA, gana”, ha repetido en numerosas ocasiones.

Asimismo decidió sustituir en la documentación oficial el término ‘inteligencia artificial’ por ‘superinteligencia’, al considerar que la palabra “artificial” transmite una idea equivocada de una tecnología que, a su juicio, es “asombrosa”.

Con información de EFE

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