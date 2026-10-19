Raúl Castro. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
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Redacción Gestión
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Un juez de Miami firmó una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. La información fue reportada por el diario Miami Herald.

La orden judicial fue firmada el viernes y se deriva de una investigación reabierta por las autoridades de Florida en marzo, casi tres décadas después de los hechos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en Miami para brindar detalles sobre la medida.

Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, es uno de los últimos líderes de la revolución cubana que aún sobrevive.
Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, es uno de los últimos líderes de la revolución cubana que aún sobrevive.

Investigan presunto papel de espías cubanos

De acuerdo con la investigación, agentes cubanos que operaban en Florida habrían recopilado información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate y transmitido datos que presuntamente facilitaron el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.

En ese momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Además, en mayo pasado fue acusado formalmente por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos relacionados con asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

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