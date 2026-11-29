Si tienes residencia permanente y vas a pasar por un aeropuerto en Estados Unidos, lleva siempre contigo tu green card. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) la admite como identificación para mayores de 18 años. Además, la ley federal obliga a portarla y a mostrarla si un oficial de inmigración la solicita. Si te hacen más preguntas en la inspección, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) explica que un residente con su estatus vigente solo debe contestar las relacionadas con su identidad, su residencia permanente y la aduana. Negarte a responder otras puede retrasarte. A continuación, te contamos qué documentos llevary qué hacer si te piden una revisión adicional.

Para quienes viajan con residencia permanente, deben tener algunos documentos sin falta (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS CLAVE QUE NECESITAS PARA VIAJAR POR EE.UU.?

Los documentos básicos si vas a viajar dentro de Estados Unidos son la tarjeta de residente permanente como identificación para los adultos de 18 años o más. Un pasaporte también sirve. Para ver la lista completa de documentación aceptada, haz clic aquí.

Según el despacho de inmigración Wolfsdorf Rosenthal LLP, la ley federal exige a los residentes de 18 años o más llevar y mostrar su prueba de registro cuando un oficial de inmigración la pida.

Ahora, si tu viaje es internacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que se debe llevar, y no empacar, todos los documentos de viaje, incluida la green card. Si la tarjeta está en trámite, se puede usar el documento de libertad condicional anticipada (Form I-512).

Una vez que regresas a Estados Unidos, CBP señala que los residentes deben presentar una tarjeta de residente o un permiso de reingreso. Si la tarjeta está vencida, te aceptarán la tarjeta y el recibo de renovación como prueba de estatus.

LO QUE DEBES HACER SI TE MANDAN A INSPECCIÓN SECUNDARIA

Un residente que ha mantenido su estatus solo debe responder preguntas que establezcan su identidad y su residencia permanente. La ACLU añade que negarse a responder otras preguntas probablemente cause demoras, pero no pueden negarle la entrada solo por eso, señala el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.

Si te piden que firmes algún documento, esta guía de NJ advierte que no lo hagas sin antes consultar con un abogado. Recuerda que en este tipo de inspecciones secundarias se puede pedir intérprete, y quien tenga abogado debe pedir permiso para contactarlo.

Lo que también conviene hacer

Llevar copia de la tarjeta y los datos de un abogado o un contacto de confianza.

Evitar viajes largos al exterior sin asesoría. Las ausencias prolongadas pueden hacer que se cuestione la residencia.

Estar preparado para inspecciones adicionales y preguntas de TSA, CBP, ICE, etc.

Si hay antecedentes penales, trámites pendientes o dudas, hablar con un abogado de inmigración antes de viajar.

EN CONCLUSIÓN

Un residente permanente necesita sobre todo su tarjeta de residente (green card) vigente y la costumbre de llevarla siempre consigo. Eso reduce los problemas, pero no los elimina. Tener la documentación en regla no garantiza que no haya preguntas adicionales, además conviene consultar con un abogado en casos específicos.