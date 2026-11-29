España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 las XVII Elecciones Generales, en la que los ciudadanos votarán en doble urna para renovar el Congreso de los Diputados (350 diputados) y buena parte del Senado (209 senadores), con 38.616.949 electores convocados. El horario general de votación en los colegios electorales será de 09:00 a 20:00 horas, es decir, tendrá una duración de 11 horas seguidas sin pausas al mediodía.

La difusión de los resultados provisionales comienza a partir de las 21:00 horas, una vez cerradas las urnas en Canarias. A partir de las 22.00 horas, en función del avance del escrutinio, se celebrará la rueda de resultados provisionales, en la que comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Horario de votación de las Elecciones Generales en España del domingo 29 de noviembre

En las Elecciones Generales en España del 29N, los colegios electorales reciben a los votantes entre las 9:00 y las 20:00 horas, un horario común en todas las comunidades autónomas. Los miembros designados para las mesas (presidentes, vocales y suplentes) deben presentarse a las 8:00 horas para constituirlas y revisar urnas, papeletas, cabinas y documentación electoral.

La votación comienza oficialmente a las 9:00, una vez completadas estas tareas y firmada el acta de constitución correspondiente. A las 20:00, la presidencia de cada mesa anuncia el cierre e impide que nuevas personas accedan al local para votar.

Quienes ya se encuentren dentro del colegio electoral o esperando su turno podrán depositar su papeleta antes del inicio del escrutinio. El horario está regulado por el artículo 84 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, conocida como LOREG.

Una interrupción durante la jornada, como la ausencia temporal de papeletas, podría extender el cierre por el tiempo exacto que permaneció suspendida la votación.

Para identificarse, el elector puede presentar su DNI, pasaporte o permiso de conducir con fotografía, incluso si está caducado, siempre que sea el documento original. También se admite el DNI digital mediante la aplicación MiDNI, pero no el resguardo de un documento en trámite (puesto que en él no aparece la fotografía del elector) ni una fotocopia.

La tarjeta censal sirve para localizar la mesa asignada, pero no sustituye al documento de identificación exigido durante la votación. La fecha concreta de cualquier elección debe comprobarse en la convocatoria oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el portal Infoelectoral del Ministerio del Interior.

¿Cómo se llevarán a cabo las Elecciones Generales 29N en España?

La medida para el domingo 29 de noviembre es excepcional y aplica a todos los locales del país. Pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero. Además de a través del voto presencial, pueden ejercer este derecho mediante el voto por correo.

No pueden votar las personas condenadas por sentencia judicial firme a pena de privación del derecho de sufragio. En España no es obligatorio votar y ninguna persona puede ser obligada o coaccionada en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni tampoco a revelar su voto.