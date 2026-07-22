Con los mangos en plena temporada en el sur de Florida, muchos se sienten tentados a tomar la fruta que ven en árboles de casas vecinas o que cuelga sobre la acera, pero en Miami‑Dade hacerlo sin autorización puede traer problemas. Las nuevas disposiciones del condado permiten imponer multas a partir de 200 dólares e incluso presentar cargos por robo a quienes recojan mangos u otras frutas de árboles ajenos, por lo que conviene saber cómo aplican estas reglas antes de terminar con una multa o un expediente penal.

En plena temporada de mangos en el sur de Florida, el condado de Miami‑Dade recordó que llevarse fruta de árboles ajenos ya no es un gesto inocente: puede terminar en multas de hasta US$200 e incluso cargos por robo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE MIAMI-DADE POR LLEVARTE UN MANGO DE UN ÁRBOL AJENO?

Las reglas de Miami‑Dade se basan en una ordenanza del condado y en la advertencia pública de la Oficina del Sheriff; en resumen, si el árbol no es tuyo, la fruta tampoco.

¿Qué dicen las normas?

La Sección 21‑118 del Código del Condado de Miami‑Dade prohíbe tomar, llevarse o dañar plantas, frutas o productos de vivero en propiedades públicas o privadas sin permiso del dueño, precisa Telemundo Miami.

Esto aplica aunque las ramas del árbol se extiendan sobre una cerca, hacia una acera o hacia un patio vecino. Es decir, mientras el árbol esté plantado en propiedad privada, la fruta sigue siendo del propietario.

Multas y posibles cargos

Si te sorprenden arrancando mangos u otra fruta de un árbol ajeno sin autorización en Miami-Dade, te pueden imponer una citación civil de US$200 bajo la ordenanza local.

En casos más graves, según la cantidad de fruta y las circunstancias, pueden presentar cargos por robo/hurto menor, con multas de hasta US$500 o hasta 60 días de cárcel de acuerdo con el código general del condado.

Si además entras al patio, saltas una cerca o te metes en la propiedad para alcanzar el árbol, puede considerarse allanamiento (trespassing), también penado con hasta 60 días de prisión en Florida.

Entonces, ¿qué sí puedes tomar?

La Oficina del Sheriff aclara una regla práctica: si la fruta ya cayó y está en tu patio o en la acera pública, ahí sí la puedes recoger sin problema.

En cambio, si la fruta sigue en la rama del árbol del vecino, aunque cuelgue sobre tu cerca o a centímetros de la acera, sigue siendo del propietario; si la tomas antes de que caiga, se considera robo.

🍊🥭 See fruit growing over a fence or hanging near a sidewalk? It may be tempting, but that doesn’t mean it’s free for the picking!



If the tree is rooted on private property, the fruit belongs to the property owner. When in doubt, always ask before you pick.



Whether it’s… pic.twitter.com/7TO6Qh5ylb — Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) July 16, 2026

CONOCE QUÉ SE CONSIDERA LEGALMENTE COMO FRUTA CAÍDA EN MIAMI-DADE

Legalmente, en Miami‑Dade se considera “fruta caída” la que ya no está unida al árbol y ha terminado en un lugar donde tú tienes derecho a usar o transitar (tu patio o la acera pública).

En otras palabras, una vez que la fruta se desprende y cae en tu patio, en tu propiedad o en la acera pública, se considera “fruta caída” y puedes recogerla sin que eso se considere robo.