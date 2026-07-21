Ron DeSantis aprobó esta ley y parte de ella comenzó a tomar efecto el 20 de julio cuando inició el primer periodo de gracia fiscal estipulado allí (Foto: AFP)
Ron DeSantis aprobó esta ley y parte de ella comenzó a tomar efecto el 20 de julio cuando inició el primer periodo de gracia fiscal estipulado allí (Foto: AFP)
Redacción Mix
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Desde el 20 de julio empezó a ejecutarse la HB 7031E, la reforma tributaria que la Legislatura aprobó y el gobernador Ron DeSantis firmó, y una de sus medidas más relevantes para el bolsillo de los residentes es la ampliación y creación de periodos sin impuesto sobre las ventas (sales tax holidays). Si vives en Florida y tenías prevista alguna compra, esta disposición te interesa: durante semanas o meses concretos podrás ahorrar en ropa, útiles, dispositivos electrónicos y artículos para caza y pesca. El beneficio alcanza a familias que llenan la lista del regreso a clases en tiendas como Walmart, Target y comercios locales en Hialeah o Kissimmee, así como a quienes pasan las mañanas de fin de semana en los cayos renovando aparejos de pesca.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 7031E?

Aunque la contiene decenas de cambios sobre impuestos estatales, propiedades, exenciones y financiamiento público, el punto que más notarán los consumidores es la creación y ampliación de sales tax holidays. En concreto, la ley:

  • Adelanta el inicio del periodo de exención para compras escolares.
  • Mantiene permanente este beneficio fiscal.
  • Crea un nuevo periodo de exención para artículos de caza, pesca y campamento.
  • Incluye otras medidas tributarias relacionadas con viviendas, universidades, eventos deportivos y programas estatales.

EL REGRESO A CLASES: UN MES SIN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

El primer beneficio comenzó el 20 de julio y estará vigente hasta el 20 de agosto. Durante ese periodo, quienes compren determinados útiles escolares, ropa, calzado, computadoras y accesorios no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre las ventas, siempre que el precio del artículo no supere el límite establecido por la ley. Esto favorece a familias que preparan a sus hijos para la escuela pública o privada, y a quienes prefieren aprovechar ofertas de back-to-school en centros comerciales del sur de Florida o en cadenas online con envío a Miami o Orlando.

Algunos de los productos incluidos en el “Back-to-School Sales Tax Holiday”:

ProductoPrecio máximo para calificar
RopaUS$100
CalzadoUS$100
CarterasUS$100
Mochilas, bolsos, canguros y pañalerasUS$100
Lápices, bolígrafos, crayones, marcadores y borradoresUS$50
Cuadernos, blocs legales, carpetas y papel de construcciónUS$50
LoncherasUS$50
Pegamento y pasta escolarUS$50
TijerasUS$50
Cinta adhesivaUS$50
ReglasUS$50
Discos para computadoraUS$50
Grapadoras y grapasUS$50
Transportadores y compasesUS$50
Tarjetas educativasUS$30
Rompecabezas, juegos de memoria y libros didácticosUS$30
Computadoras personales y accesorios relacionadosUS$1,500

La intención de esta medida es ayudar a las familias a reducir el costo de las compras escolares antes del inicio del nuevo ciclo académico.

Padres y escolares en Florida pueden aprovechar un mes de entero sin impuestos en algunos útiles para la escuela (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Padres y escolares en Florida pueden aprovechar un mes de entero sin impuestos en algunos útiles para la escuela (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NUEVO PERIODO PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: PESCA, CAZA Y CAMPAMENTO

La HB 7031E crea además el “Hunting, Fishing and Camping Sales Tax Holiday”, vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Durante esos cuatro meses, numerosos productos para actividades recreativas podrán adquirirse sin pagar el impuesto estatal sobre las ventas. Es una buena noticia para quienes planean excursiones al Everglades, un fin de semana de camping cerca de Ocala o jornadas de pesca en los Keys: equipos básicos y algunos accesorios quedarán exentos hasta los límites fijados.

Algunos artículos incluidos:

ProductoPrecio máximo para recibir la exención
Tiendas de campañaUS$200
Cañas y carretes de pesca vendidos en conjuntoUS$150
Cañas o carretes vendidos por separadoUS$75
Sacos de dormirUS$50
Hamacas portátilesUS$50
Estufas para campamentoUS$50
Sillas plegables para campamentoUS$50
Linternas de campamentoUS$30
Linternas de manoUS$30
Cajas o bolsos para aparejos de pescaUS$30
Carnadas o aparejos vendidos en conjuntoUS$20
Carnadas o aparejos vendidos individualmenteUS$10

También quedan exentos (sin límite de precio establecido) productos vinculados a armas y tiro recreativo:

  • Armas de fuego.
  • Municiones.
  • Accesorios para armas (fundas, cañones, miras).
  • Arcos y ballestas.
  • Flechas, virotes, carcajes y protectores.

UNA LEY TRIBUTARIA MÁS AMPLIA

Estas dos exenciones son las más visibles para consumidores, pero la HB 7031E incluye múltiples reformas que afectan otros ámbitos:

  • Cambios en evaluaciones del impuesto a la propiedad.
  • Nuevas reglas para beneficios de vivienda principal (homestead).
  • Modificaciones en beneficios tributarios para personal militar.
  • Exenciones relacionadas con eventos deportivos y grandes espectáculos.
  • Cambios para universidades públicas, contratistas y programas de infraestructura.
Ron DeSantis aprobó esta nueva ley el 29 de junio de este año (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)
Ron DeSantis aprobó esta nueva ley el 29 de junio de este año (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

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