El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó desde este 16 de octubre de 2026 las tarifas de determinadas solicitudes. Si estás por iniciar un trámite, revisa los nuevos montos para evitar que tu caso sea rechazado por un pago incompleto.
¿QUÉ TRÁMITES DE USCIS AUMENTARON DE PRECIO?
Desde el viernes 16 de octubre de 2026, USCIS aplica cuatro tarifas ajustadas por inflación para el año fiscal 2027. Aunque el cambio no se aplica a todos, sí afecta a ciertos trámites relacionados con asilo, parole, permiso de trabajo inicial y TPS. Estos son:
- Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente (I-589): el monto anterior era de US$102, pero desde el 16 de octubre subió a US$105.
- Permiso de parole migratorio (I-131): su tarifa anterior era de US$1,020 y ahora es de US$1,050.
- Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS (I-765): el monto anterior era de S$560 y desde el 16 de octubre subió a US$570.
- Solicitud de Estatus de Protección Temporal (I-821): la tarifa antigua era de US$510 y ahora es de US$520.
A continuación, una tabla actualizada con los precios desde el 16 de octubre de 2026:
|Trámite
|Formulario
|Nueva tarifa desde el 16 de octubre
|Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente
|I-589
|US$105
|Permiso de parole migratorio
|I-131
|US$1,050
|Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS
|I-765
|US$570
|Solicitud de Estatus de Protección Temporal
|I-821
|US$520
LA ADVERTENCIA DE USCIS
A raíz de la actualización de cuatro tarifas migratorias, USCIS lanzó una advertencia para los inmigrantes que realizarán sus trámites para los próximos días: si la agencia recibe una solicitud con matasellos del 16 de octubre de 2026 o fecha posterior y lleva el monto anterior, la rechazará por no incluir la tarifa correcta.
“Las tarifas anunciadas entrarán en vigor a partir de la fecha indicada – 16 de octubre de 2026–. Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos de las solicitudes presentadas desde esa fecha o después, sin el pago de la tasa correspondiente, serán rechazadas”, se lee en el aviso de la agencia federal.
En conclusión: la fecha que importa para los envíos postales es la del matasellos, no la fecha en que firmaste el formulario; por eso, la tarifa anterior solo puede usarse si el paquete fue enviado con matasellos del 15 de octubre de 2026 o antes. Esto no equivale a una negación del caso, pero el trámite no será aceptado y deberá enviarse nuevamente con el pago actualizado.
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR QUE DEVUELVAN TU CASO
Antes de hacer tu trámite, revisa el formulario, la categoría migratoria y el monto exacto exigido para tu caso, ya que un pago insuficiente puede causar demoras importantes e incluso hacerte perder una fecha límite, por ejemplo, en un período de reinscripción de TPS.
Si te interesó esta información, te presento otras notas que redacté en Gestión MIX sobre USCIS:
- Emergencias y trámites migratorios: cuándo USCIS puede reprogramar citas o aceptar respuestas tardías
- Green Card robada durante un viaje: el formulario de USCIS que necesitas para volver a EE.UU.
- Antes de salir de EE.UU., conoce el “perdón” I-601A que puede ser clave para tu residencia
- ¿Cuánto cuesta obtener la Green Card, ciudadanía o permiso de trabajo en 2026? Algunos trámites tienen descuento en línea
- USCIS considerará nuevos factores por carga pública desde septiembre: las reglas que pueden afectar tu solicitud de residencia