State Farm está devolviendo unos US$5,000 millones a clientes elegibles mediante un dividendo para asegurados, no como parte de una demanda, acuerdo judicial ni promoción. La compañía señaló que puede realizarlo por su desempeño financiero más fuerte de lo previsto, incluida una menor frecuencia de reclamaciones y la baja en costos de reparación de vehículos. Pero ¿cómo saber si calificas para el reembolso? En esta nota te lo explicamos.

“Como compañía mutualista centrada en el cliente, State Farm Mutual puede ofrecer valor directamente a sus consumidores, manteniendo al mismo tiempo una sólida situación financiera para cumplir nuestras promesas en el futuro. Esto se tradujo este año en tarifas de seguros de automóviles más bajas y reembolsos en efectivo en forma de dividendos de 5 mil millones de dólares para los asegurados”, dijo Jon Farney, presidente y director ejecutivo de State Farm Mutual.

State Farm devuelve dinero a sus asegurados. Descubre qué pólizas de auto califican (Foto: State Farm / Instagram)

REQUISITOS QUE TE CALIFICAN PARA EL REEMBOLSO

Para recibir el rembolso que entrega State Farm debes cumplir con algunas condiciones:

Tuviste una póliza elegible de auto particular (private passenger auto) emitida por State Farm Mutual Automobile Insurance Company en algún momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El cálculo de tu dividendo es de al menos 10 dólares.

La póliza no fue otorgada mediante un programa estatal de riesgo asignado, precisa USA Today.

Si este 2026 ya no estás asegurado con State Farm, no te preocupes: si tu póliza cumplía los requisitos durante 2025, aún puedes ser elegible. Cabe precisar que las pólizas de vivienda, alquiler, vida u otros productos no califican por sí solas, publicó Newsweek.

¿QUÉ CANTIDAD PODRÍAS RECIBIR?

El pago promedio ronda los 100 dólares por vehículo asegurado, pero el monto individual depende de la prima pagada por la póliza elegible durante 2025. El porcentaje varía por estado, aproximadamente entre 4% y 10% de la prima, por lo que quienes tenían varios vehículos podrían recibir un pago por cada uno, señala CBS News.

¿DE QUÉ FORMA SABER SI ERES UNO DE LOS BENEFICIADOS?

No necesitas presentar una solicitud. State Farm está enviando los pagos automáticamente por los canales registrados del cliente.

Si crees que calificas pero no recibes información, comunícate directamente con tu agente de State Farm o con el servicio de atención al cliente de la aseguradora y ten a la mano tu número de póliza de 2025.

¿Tuviste seguro de auto State Farm en 2025? Podrías recibir un reembolso (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO RECIBIRÁS EL PAGO?

Si eres un cliente que tiene una dirección de correo electrónico registrada en State Farm, recibirás un mensaje de: donotreply@e.sfdividend.com.

En el correo te enviarán instrucciones para acceder a un portal de pagos, donde deberás precisar si quieres recibir el monto que te corresponde mediante pago digital (Zelle, Venmo o PayPal) o por correo postal como cheque.

Si no tiene una dirección de correo electrónico registrada, automáticamente te enviarán un cheque por correo, precisa CBS News.

IMPORTANTE: el depósito o pago no te llegará de inmediato, pues al ser un proceso con gran cantidad de vehículos cubiertos puede tomar varios meses.

UN PAR DE RECOMENDACIONES

Como State Farm planea enviar los pagos automáticamente a la información de contacto o pago registrada en la antigua póliza, revisa tu correo postal, correo electrónico y cuenta bancaria que usabas con la aseguradora.

Si ya no tienes acceso a esos datos o no recibes aviso, comunícate con State Farm o con tu antiguo agente y proporciona tu número de póliza anterior para confirmar tus datos de contacto y elegibilidad.