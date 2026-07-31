Si manejas hasta Miami Beach con frecuencia, viene un respiro para tu presupuesto: la ciudad anunció que desde el 1 de agosto aplicará nuevamente una tarifa promocional de $1 por hora para estacionar. La idea es bajar lo que pagas cada día por dejar el auto, ya que en vez de las tarifas normales de parquímetros y garajes municipales podrás acceder a este precio reducido y seguir estacionando cerca de la playa, los restaurantes y las zonas comerciales sin cambiar tus hábitos. ¿En qué zonas exactamente estará vigente y hasta cuándo? En esta nota te lo contamos.

De $4 a $1 la hora: el plan de Miami Beach para abaratar el estacionamiento y atraer más visitantes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿EN QUÉ LUGARES APLICA LA TARIFA DE $1 LA HORA?

La tarifa de 1 dólar por estacionar aplicará a:

Todos los aparcamientos municipales de Miami Beach.

Todas las estructuras de garaje operadas por la ciudad.

Las plazas de estacionamiento en la calle (on-street parking) dentro de los límites de Miami Beach.

La ciudad aclara que la tarifa reducida se aplica mediante la app ParkMobile y permite hasta tres horas con descuento por sesión, igual que promociones anteriores, indicó en un comunicado la ciudad.

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA TARIFA ESPECIAL EN MIAMI BEACH?

La tarifa especial de estacionamiento a $1 por hora en toda la ciudad de Miami Beach estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre.

Inicio: 1 de agosto de 2026

1 de agosto de 2026 Fin: 31 de octubre de 2026

ASÍ PUEDES VERIFICAR LOS ESTACIONAMIENTOS CON DESCUENTO EN LA WEB OFICIAL

Para verificar los estacionamientos con descuento en la web oficial de Miami Beach puedes seguir estos pasos:

1. Entra al sitio de estacionamiento de la ciudad

Ve a la página oficial de parking de Miami Beach: miamibeachfl.gov/parking

Ahí verás el aviso del programa de $1 por hora y enlaces a más detalles.

2. Busca la sección del programa de $1 la hora

Haz clic en el enlace o banner que menciona “Estaciona por $1 por hora en Miami Beach de agosto a octubre” o “Dollar Parking”.

Esto te lleva a la página específica del programa: miamibeachfl.gov/dollarparking, donde se explica que la tarifa aplica en lotes municipales, garajes y estacionamientos en la calle operados por la ciudad.

3. Revisa las zonas y condiciones

En la página del programa verás que la promoción está disponible en todas las zonas de estacionamiento municipales, y que el descuento se activa solo a través de la app ParkMobile con un código promocional que aparece al ingresar el número de zona.

Ahí también se detalla el límite de horas con descuento por sesión y por todo el periodo.

El descuento se aplicará únicamente a través de la app ParkMobile (Foto referencial: AFP)

SIGUE ESTOS PASOS PARA ACTIVAR EL DESCUENTO EN PARKMOBILE

Debido a que se activa el descuento de 1 dólar el costo de estacionamiento en Miami-Beach, aquí tienes los pasos para activarlo en ParkMobile.

1. Descarga y abre la app ParkMobile

Instala ParkMobile en tu teléfono (iOS o Android) y crea una cuenta si aún no la tienes.

Asegúrate de tener registrada la placa del vehículo que vas a usar.

2. Ingresa el número de zona de estacionamiento

Una vez estacionado, abre la app y escribe el número de zona que aparece en el parquímetro, en el letrero o en la señalización del lugar donde dejaste el auto.

La zona debe ser un estacionamiento municipal de Miami Beach para que aplique la promoción.

3. Espera el banner con el código promocional

Luego de introducir el número de zona, te aparecerá en la app un banner emergente con un código de promoción específico para esa zona.

Toca el banner y copia o aplica el código dentro de la misma app.

4. Aplica el código y confirma la sesión

Coloca el código promocional en el campo correspondiente y confirma la sesión de estacionamiento.

Una vez aplicado, el sistema ajustará la tarifa a $1 por hora, hasta un máximo de 3 horas por sesión.

OJO: si permaneces en zonas con la misma tarifa por hora, no tendrás que volver a escribir el código, pues queda activo para ese monto durante toda la promoción. Podrás usar hasta 45 horas con descuento en total (equivalentes a 15 sesiones de 3 horas), iniciando sesiones consecutivas si lo necesitas.