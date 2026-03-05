El cambio de hora en 2026 afectará a Chicago y sus alrededores, adelantando los relojes como parte de la implementación del horario de verano. Esta medida influye en la organización del tiempo y en las actividades cotidianas, y en este artículo se detallan la fecha oficial del ajuste, la hora exacta para adelantar los relojes, las zonas donde se aplicará y los principales efectos sobre residentes y trabajadores.

¿Cuándo se aplicará el cambio de horario en Chicago?

En Chicago, el cambio de horario se realizará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am hora local. En ese momento, los relojes se adelantarán una hora y pasarán directamente a las 3:00 am, por lo que se “pierde” una hora de sueño esa noche. Este ajuste forma parte del Daylight Saving Time (DST) que rige en todo Illinois y busca aprovechar mejor la luz natural al final de la tarde.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

¿Cuánto dura el horario de verano 2026 en Chicago?

El horario de verano no es permanente: tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización fijadas por la normativa federal. En 2026, el Daylight Saving Time en Chicago y el resto de Illinois comienza el 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre.

Inicio del horario de verano (adelantar 1 hora): domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am, los relojes pasan a marcar las 3:00 am (de CST a CDT).

Fin del horario de verano (atrasar 1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 am, los relojes se atrasan a la 1:00 am, retomando el horario estándar.

Durante estos casi ocho meses, Chicago opera una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que influye en la coordinación de vuelos, reuniones virtuales y negocios con otras zonas del mundo.

¿Qué lugares de Chicago se ven afectados por el cambio de horario?

El cambio de hora afecta toda la ciudad de Chicago, pero tiene un impacto particular en muchos lugares/centros industriales, agrícolas y universitarios del estado. La coordinación de horarios con otros estados del Centro y del Este es clave para negocios y logística.

Tipo de lugar Ejemplos / zona Cómo impacta el cambio de hora el 8 de marzo de 2026 Centro financiero y de oficinas The Loop, West Loop, River North Empresas, bancos, bolsa y oficinas ajustan sus horarios a CDT desde las 3:00 a. m.; afecta reuniones y mercados. Transporte urbano CTA (L líneas, buses), Metra, Pace Todos los servicios pasan a operar en horario de verano; es clave tener relojes bien adelantados para no perder trenes o buses. Aeropuertos O’Hare International, Midway Despegues y llegadas se rigen por la hora local CDT; un error de una hora puede hacer perder un vuelo o conexión. Áreas residenciales Barrios como Lakeview, Hyde Park, Pilsen, Logan Square Familias ajustan rutinas de sueño, escuela y trabajo; amanecer más tarde y atardecer más tarde cambian hábitos diarios. Sector educativo Universidades (UChicago, UIC, Northwestern Chicago campus), colegios públicos (CPS) Horarios de clases, exámenes y transporte escolar pasan a CDT desde el 8 de marzo. Salud y servicios esenciales Hospitales y clínicas (Rush, Northwestern Memorial, UChicago Medicine) Turnos médicos, guardias y citas se ajustan a la nueva hora; cualquier descoordinación afecta atención de pacientes. Comercio y centros comerciales Magnificent Mile, malls y outlets del área Tiendas y restaurantes aprovechan más luz en la tarde; los horarios de apertura y cierre se sincronizan al horario de verano. Zonas turísticas y recreativas Navy Pier, Millennium Park, Chicago Riverwalk, zonas del lago Tours, actividades al aire libre y eventos vespertinos se benefician de atardeceres más tardíos. Instalaciones deportivas y de eventos United Center, Soldier Field, Wrigley Field, estadios y arenas Partidos y conciertos se anuncian y operan en CDT; importante para asistentes que se trasladan desde suburbios. Suburbios del área metropolitana Cook County y alrededores en zona America/Chicago Municipios del cinturón metropolitano comparten la misma zona horaria y también adelantan 1 hora el 8 de marzo.

Consejos para que el cambio de hora no te complique en Chicago

El avance de una hora puede parecer pequeño, pero tu cuerpo lo nota, sobre todo si ya tienes el sueño ajustado a una rutina fija. Para que el cambio del 8 de marzo de 2026 te afecte lo menos posible, puedes aplicar estas recomendaciones sencillas:

Adelanta tu hora de dormir varios días antes: tres o cuatro noches previas, acuéstate 15–20 minutos antes para que tu reloj interno se vaya adaptando al nuevo horario.

Cuida la higiene del sueño: limita el uso de pantallas justo antes de dormir, evita comidas muy pesadas de noche y reduce cafeína en la tarde.​

Aprovecha la luz natural de la mañana: abrir cortinas o salir un rato al exterior ayuda a tu organismo a reajustarse más rápido al nuevo ciclo de luz.

Revisa relojes clave el sábado: ajusta manualmente relojes de cocina, auto, relojes de pared y cualquier dispositivo que no cambie solo, para despertarte ya en la hora correcta.

Confirma horarios de vuelos y citas: si viajas, tienes turno médico o reuniones importantes cerca del 8 de marzo, verifica que estén expresados en la hora local correcta (CDT).

Imagina que tienes que tomar un vuelo el domingo 9 de marzo a las 7:00 a. m.: si olvidas adelantar tu reloj, en la práctica llegarás una hora tarde al aeropuerto. Por eso, sincronizar bien tus dispositivos es clave, especialmente en una ciudad tan conectada como Chicago.