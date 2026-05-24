Aunque los retrasos para renovar el estatus de DACA vienen registrándose desde hace buen tiempo en Estados Unidos, la problemática se ha intensificado hasta generar afectaciones graves. Ante la falta de respuesta en las solicitudes presentadas ya está provocando que los beneficiarios de este programa migratorio en Colorado pierdan sus empleos. Por este motivo, es necesario gestionar la solicitud con suficiente tiempo.

Aunque los beneficiarios del programa DACA ya conocían la frecuencia con la que debían renovar su estatus y el plazo de anticipación requerido para tramitarlo antes de que venciera, los recientes ajustes en las políticas migratorias ha modificado el panorama por completo.

Según datos recientes otorgados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), durante los primeros cinco meses del año fiscal 202, los tiempos promedio de procesamiento registraron un incremento del 360% en comparación con el periodo fiscal del 2025.

Este panorama ha sido un duro golpe para los jóvenes de Colorado inscritos a este programa migratorio de EE. UU., ya que están perdiendo sus puestos de trabajo debido a que no han obtenido respuesta alguna de sus solicitudes de renovación.

El propio USCIS reveló que esta demora se debe a una revisión más exhaustiva de las solicitudes presentadas. (Crédito: Jason Redmond / AFP)

En el estado en mención, más de 11,000 beneficiarios del DACA están obligados a actualizar sus permisos de estancia y trabajo cada dos años, de acuerdo a los datos de CBS News .

Entonces, el temor se incrementa en estos jóvenes, pues al finalizar el plazo de vigencia de su beneficio no están amparados con un estatus legal y; por consecuente, están expuestos a ser detenidos por agentes federales y ser expulsados de los Estados Unidos.

Con cuánta anticipación se debe presentar una solicitud de renovación de DACA

Ante esta nueva realidad, es necesario conocer los periodos actualizados para presentar la renovación y así seguir manteniendo este beneficio migratorio.

USCIS reportó que mantiene un tiempo estimado de 120 días para resolver la mayor parte de las extensiones de DACA . Con dicho margen, el organismo federal solicitó a los inscritos a tramitar su documentación con un antelación de cuatro y cinco meses previos al vencimiento del estatus vigente.

USCIS recomiendo tramitar su renovación de DACA con una anticipación entre 4 a 5 meses. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Este tiempo sugerido blindará a los inmigrantes ante posibles contratiempos administrativos. Al ingresar el papeleo con anticipación, se reducen las posibilidades de que los beneficiados por DACA experimenten suspensiones temporales de sus permisos de trabajo en EE. UU.