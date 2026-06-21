Con Lamine Yamal a la cabeza en la Roja, este domingo 21 de junio no te pierdas el partido de España vs. Arabia Saudita a través de la señal de RTVE Play y La 1 en directo vía TVE, a partir de las 18:00 horas peninsular , un encuentro clave para los de Luis de la Fuente. En su primera presentación, ambas selecciones empataron, por lo que un triunfo será clave para tomar el liderato del grupo a falta de una jornada de esta fase de grupos.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD Mundial EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido de España — Arabia Saudita en la Jornada 2 de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Arabia Saudita para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permitirá acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: España — Arabia Saudita

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)

📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026🕛 Hora: 18:00 horas (España peninsular)

🏟️ Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia, (Estados Unidos)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)