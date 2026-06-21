Con Lamine Yamal a la cabeza en la Roja, este domingo 21 de junio no te pierdas el partido de España vs. Arabia Saudita a través de la señal de RTVE Play y La 1 en directo vía TVE, a partir de las 18:00 horas peninsular, un encuentro clave para los de Luis de la Fuente. En su primera presentación, ambas selecciones empataron, por lo que un triunfo será clave para tomar el liderato del grupo a falta de una jornada de esta fase de grupos.
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026?
La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido de España — Arabia Saudita en la Jornada 2 de la Copa Mundial FIFA 2026.
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026 en streaming?
RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Arabia Saudita para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permitirá acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
- Acceso desde navegador web
- Compatible con Smart TV
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- Compatible con tablets y ordenadores
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026
- ⚽ Partido: España — Arabia Saudita
- 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
- 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026🕛 Hora: 18:00 horas (España peninsular)
- 🏟️ Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta
- 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia, (Estados Unidos)
- 📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+
- 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España