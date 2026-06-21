La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con partidos decisivos en la fase de grupos y uno de los encuentros que genera mayor expectativa es el que protagonizarán España y Arabia Saudita. La selección española buscará acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto saudí intentará dar la sorpresa y sumar puntos importantes en el torneo.
Miles de aficionados en Estados Unidos estarán pendientes de este compromiso, especialmente en estados con gran comunidad hispana como California, Texas y Florida. Si quieres saber en qué canal ver el partido EN VIVO, los horarios oficiales en cada zona horaria del país y las señales internacionales que transmitirán el encuentro, sigue leyendo esta guía completa.
¿En qué canal ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO en Estados Unidos?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio estadounidense.
|Estado
|Canales de TV y streaming
|California
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
|Texas
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
|Florida
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Además de la transmisión en vivo, las cadenas ofrecerán cobertura especial con análisis, previa, alineaciones y reacciones posteriores al partido.
Horarios de España vs. Arabia Saudita en Texas, California y Florida
El encuentro se disputará el domingo 21 de junio de 2026.
|Ciudad
|Hora
|Los Ángeles (California)
|9:00 a. m. PDT
|San Francisco (California)
|9:00 a. m. PDT
|Sacramento (California)
|9:00 a. m. PDT
|Dallas (Texas)
|11:00 a. m. CDT
|Houston (Texas)
|11:00 a. m. CDT
|Austin (Texas)
|11:00 a. m. CDT
|Miami (Florida)
|12:00 p. m. EDT
|Orlando (Florida)
|12:00 p. m. EDT
|Tampa (Florida)
|12:00 p. m. EDT
Horarios por zonas de Estados Unidos
|Zona horaria
|Hora
|Pacífico (PT)
|9:00 a. m.
|Montaña (MT)
|10:00 a. m.
|Central (CT)
|11:00 a. m.
|Este (ET)
|12:00 p. m.
Horarios y canales de España vs. Arabia Saudita por países
|País
|Hora
|Canal o Streaming
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p. m.
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
|Estados Unidos (CT)
|11:00 a. m.
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a. m.
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
|México
|10:00 a. m.
|Canal 5, TUDN, ViX
|Costa Rica
|10:00 a. m.
|Teletica, TD+
|Guatemala
|10:00 a. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|10:00 a. m.
|Deportes TVC
|El Salvador
|10:00 a. m.
|Canal 4, TCS Go
|Panamá
|11:00 a. m.
|TVMax
|Colombia
|11:00 a. m.
|Caracol TV, RCN TV, DGO
|Ecuador
|11:00 a. m.
|Teleamazonas, DGO
|Perú
|11:00 a. m.
|América TV, DGO
|Venezuela
|12:00 p. m.
|DSports, DGO
|Bolivia
|12:00 p. m.
|Tigo Sports, DSports
|Chile
|12:00 p. m.
|Chilevisión, DSports, DGO
|Paraguay
|12:00 p. m.
|Unicanal, Tigo Sports
|Uruguay
|1:00 p. m.
|Canal 10, DSports
|Argentina
|1:00 p. m.
|Telefe, TyC Sports, DGO
|Brasil
|1:00 p. m.
|Globo, SporTV, Globoplay
|España
|6:00 p. m.
|La 1 TVE, RTVE Play