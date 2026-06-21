La selección española vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido que puede definir buena parte de su futuro en el Grupo H. Después del empate sin goles frente a Cabo Verde en la jornada inaugural, España se enfrentará a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita acercarse a los dieciseisavos de final. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Madrid (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y podrá seguirse EN VIVO en Sudamérica a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cuenta con una generación de futbolistas llamada a competir por los puestos de honor en el torneo. Jugadores como Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal buscarán liderar a La Roja frente a una Arabia Saudita que también llega necesitada de puntos tras empatar con Uruguay en la primera fecha.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

TL;DR del España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 🕕 Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos)

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos) 🌎 Sudamérica: 13:00 horas de Argentina y Uruguay; 12:00 horas de Chile y Venezuela; 11:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 horas de Argentina y Uruguay; 12:00 horas de Chile y Venezuela; 11:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador 📺 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) 📱 Streaming: DGO (DIRECTV GO)

DGO (DIRECTV GO) 🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia (Estados Unidos) ⭐ España busca su primera victoria en el Mundial 2026

🌍 Arabia Saudita quiere mantenerse en la pelea por la clasificación

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre España y Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, comentarios especializados y toda la información relacionada con uno de los encuentros más atractivos de la jornada dominical.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Arabia Saudita?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre España y Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H.

El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el España vs. Arabia Saudita?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Uruguay DSports DGO Chile DSports DGO Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Venezuela DSports DGO

¿Qué otros partidos del Mundial 2026 transmite DIRECTV Sports?

Además de España vs. Arabia Saudita, DIRECTV Sports cuenta con una de las coberturas más completas de la Copa Mundial FIFA 2026, ofreciendo partidos de todas las fases del torneo, programas especiales, análisis tácticos, resúmenes diarios y contenido exclusivo desde las sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

Los usuarios de DGO también pueden acceder a repeticiones, resúmenes y contenidos bajo demanda relacionados con las principales selecciones participantes del campeonato.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Horario: 13:00 horas de Argentina y Uruguay; 12:00 horas de Chile y Venezuela; 11:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 horas de España; 12:00 p.m. ET y 9:00 a.m. PT en Estados Unidos

13:00 horas de Argentina y Uruguay; 12:00 horas de Chile y Venezuela; 11:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 horas de España; 12:00 p.m. ET y 9:00 a.m. PT en Estados Unidos Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

España afronta uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos con la obligación de sumar tres puntos para fortalecer sus opciones de clasificación. Arabia Saudita, que también llega con la necesidad de obtener un resultado positivo, intentará complicar el camino de una de las selecciones favoritas del torneo. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Atlanta.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)