La selección española no tiene margen para otro tropiezo. Después de dejar escapar puntos en su debut mundialista, La Roja se juega buena parte de su futuro en el Grupo H cuando enfrente a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Madrid (17:00 en Islas Canarias) y podrá seguirse EN DIRECTO a través de DAZN Mundial, una de las plataformas con cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cuenta con una generación de talento encabezada por Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, futbolistas llamados a liderar a España en la búsqueda de su segunda estrella mundialista. Arabia Saudita, por su parte, intentará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos valiosos y mantenerse en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Si quieres seguir el partido España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, ordenador, Smart TV o tableta, DAZN Mundial será una de las principales alternativas disponibles en España para disfrutar de toda la Copa Mundial FIFA 2026. A continuación, te explicamos cómo acceder a la plataforma, cuánto cuesta y qué dispositivos son compatibles.

TL;DR del España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 🕕 Hora en España: 18:00 horas (peninsular) / 17:00 horas (Canarias)

18:00 horas (peninsular) / 17:00 horas (Canarias) 📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Plus+

TVE La 1 HD y Movistar Plus+ 📱 Streaming: DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play y fuboTV España

DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play y fuboTV España 🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia (Estados Unidos) ⭐ España busca su primera victoria en el Mundial 2026

🌍 Arabia Saudita quiere mantenerse en la pelea por la clasificación

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Para seguir el Mundial 2026 en DAZN Mundial será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

Los aficionados pueden añadir el Mundial a su suscripción mediante un pago único de 19,99 euros y disfrutar del torneo completo desde la fase de grupos hasta la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

Además de los encuentros de España, DAZN ofrecerá cobertura integral del campeonato con transmisiones en directo, repeticiones completas, análisis y contenido exclusivo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite DAZN?

DAZN ofrece los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de España, las fases eliminatorias, los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final del torneo.

Los usuarios podrán acceder tanto a las transmisiones EN DIRECTO como a las repeticiones completas bajo demanda, permitiendo ver los partidos cuando quieran y desde cualquier dispositivo compatible.

La cobertura incluye además los compromisos de las principales selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y Países Bajos.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Servicio Precio Complemento Mundial 2026 19,99 € (pago único)

Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.

¿Qué dispositivos son compatibles con DAZN Mundial?

Los aficionados podrán ver España vs. Arabia Saudita desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

iPhone (iOS)

Teléfonos Android

iPad

Tablets Android

Ordenadores Windows

Ordenadores Mac

Navegadores web compatibles

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en DAZN

¿Se necesita suscripción para ver el Mundial 2026 en DAZN?

Sí. Para ver el Mundial 2026 en DAZN es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Los usuarios pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, que permite acceder a todos los partidos del torneo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se pueden ver en DAZN?

DAZN ofrecerá los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de la selección española y del resto de selecciones participantes.

¿Se pueden ver los partidos en diferido?

Sí. El Mundial 2026 se podrá disfrutar en DAZN en directo y a la carta, para ver los partidos cuando quieras.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en diferentes estadios de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo registrarse en DAZN para ver el Mundial 2026?

Puedes registrarte fácilmente en DAZN desde la web oficial y elegir uno de los planes disponibles para acceder a toda la cobertura del campeonato.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) 📅 Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 🕕 Hora: 18:00 horas (España peninsular) / 17:00 horas (Islas Canarias)

18:00 horas (España peninsular) / 17:00 horas (Islas Canarias) 🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Plus+

TVE La 1 HD y Movistar Plus+ 📱 Streaming: DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play y fuboTV España

España afronta uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos con la obligación de sumar tres puntos que le permitan acercarse a la clasificación. Arabia Saudita intentará aprovechar cualquier error para seguir soñando con la siguiente ronda. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta la gran final.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)