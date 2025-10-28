¿Estás pensando en comprar un auto usado en California? La nueva Ley CARS te permite devolverlo hasta tres días después de la compra si no te convence. Esta normativa modifica el proceso para miles de consumidores y trae consigo requisitos, costos y limitaciones que debes conocer antes de tomar una decisión.

El Senado estatal aprobó la Ley para Combatir las Estafas en la Venta Minorista de Automóviles (SB 766), una norma pionera enfocada en proteger a los compradores y aumentar la transparencia en los concesionarios. Los consumidores ahora pueden solicitar el precio total del vehículo desde el inicio, mientras que los vendedores enfrentan restricciones para aplicar cargos por servicios innecesarios y accesorios que ya vienen incluidos.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY CARS EN CALIFORNIA?

La Ley CARS estará operativa desde el 1 de octubre de 2026. Desde esa fecha, los compradores de autos usados en California tendrán derecho a cancelar la compra durante los tres días posteriores si cumplen los requisitos estipulados por la ley SB 766. Esto abre nuevas opciones para quienes buscan comprar sin presión ni engaños.

La nueva ley protege la compra de autos usados en California (Foto: Diseñado por Freepik).

¿CUÁLES SERÁN LOS REQUISITOS PARA DEVOLVER UN AUTO USADO EN CALIFORNIA?

Para devolver el auto, el comprador deberá cumplir ciertos requisitos:

El precio de compra debe ser igual o menor a US$50,000.​

Puedes devolverlo hasta tres días después de la compra, sin necesidad de justificar el motivo.​

El vehículo no debe presentar daños ni haber recorrido más de 640 kilómetros (400 millas) desde la compra.​

El concesionario puede cobrar una tarifa de reposición: 1.5% del valor del auto, mínimo US$200 y máximo US$600; si recorres más de 250 millas, pueden añadir hasta US$150 extra.​

El derecho a devolución debe estar claramente informado en el contrato de venta y en el punto de compra.​

Si entregaste un vehículo como parte de pago y ya fue vendido, el concesionario debe reembolsar el mayor valor entre lo acordado, el monto de la venta o el valor de mercado.​

El reembolso total debe concretarse en un máximo de 48 horas tras la cancelación.​

¿QUÉ SERVICIOS Y COBROS QUEDARÁN PROHIBIDOS CON LA LEY CARS?

La Ley prohíbe cobrar por servicios y accesorios innecesarios, como cambios de aceite en autos eléctricos o cargos por llantas llenas de nitrógeno de pureza menor al 95%. Además, será obligatorio que el precio total se comunique desde el inicio y que los concesionarios conserven pruebas de cumplimiento durante dos años.