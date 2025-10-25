Las empresas que roban salarios a sus trabajadores en California serán sancionadas con el triple de multas, esto luego de que el gobernador Gavin Newson firmó la SB 261, un proyecto de ley que se convirtió en ley el pasado 13 de octubre de 2025. En esta nota conoce en qué consiste esta nueva ley que impone severas sanciones económicas por las sentencias salariales impagas.

ROBO DE SALARIOS A TRABAJADORES SERÁ DURAMENTE SANCIONADA

La nueva ley de California que triplica las multas por robo de salarios a trabajadores fue promovida por funcionarios del condado de Santa Clara y líderes sindicales. Se aprobó con el fin de que los empleadores ya no evadan los pagos pendientes que tienen con sus empleados porque se considera delito.

“Los empleadores deben pagar a sus empleados lo que se les debe. Estos empleados trabajan duro. Se merecen cada centavo que ganan. Y que los empleadores evadan el pago es un delito”, señaló en una conferencia de prensa la demócrata por Fremont, Aisha Wahab, autora del proyecto de ley y senadora estatal.

De esta forma, los empleadores que ignoraron sus sentencias salariales ya no podrán escapar de sus responsabilidades con impunidad. “No ha habido ninguna repercusión para los empleadores que se niegan a pagar la sentencia por robo de salario. Esta ley cambia eso”, señaló Tony LoPresti, asesor legal del condado de Santa Clara. Asimismo, indicó que la pérdida monetaria por robo de salario a nivel nacional es “cinco veces mayor que la pérdida monetaria por robo, hurto y robo combinados”, publica el sitio web KQED.

Las multas a empresas infractoras serán triplicadas (Foto: Freepik)

¿Desde cuándo entra en vigor?

La nueva ley entra en vigor desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, a los empleadores que se nieguen a pagar una sentencia por robo de salario durante 180 días se les aplicará una multa civil que triplicará el monto del fallo pendiente. A ese monto, se le sumará los intereses.

¿Y los empleados perjudicados?

La mitad de la multa resultante se destinará directamente a los trabajadores afectados. La otra mitad “respalda mayores esfuerzos de cumplimiento por parte de la División de Cumplimiento de Normas Laborales”, menciona el mismo sitio web.

¿Quién asume el pago de honorarios de abogados?

Según el proyecto de ley, los tribunales otorgarán a los trabajadores y a los fiscales del condado honorarios y costos de abogados, precisó LoPresti.