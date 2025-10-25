La controversia sobre el uso de armas en Estados Unidos sigue siendo un tema recurrente en el debate público. Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva legislación relacionada con las armas, lo que ha vuelto a encender las discusiones. Sin embargo, la confusión sobre las verdaderas implicancias de esta ley es mayor que nunca. Aunque restringir ciertos tipos de pistolas podría considerarse una medida lógica desde la perspectiva de la seguridad, la manera en que se promulgó la normativa y las limitaciones o permisos que establece no son del todo claras, generando más dudas que certezas.

Hace poco se firmó el proyecto de ley conocido como Assembly Bill 1127 (AB 1127), que prohíbe la venta de ciertas pistolas tipo Glock o con plataforma similar en California, pero no su uso o posesión de forma inmediata. Esa es parte de la confusión: se restringe la compra, pero no todos los otros aspectos, o al menos no de la forma que uno esperaría.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA AB 1127?

La ley AB 1127 fue firmada por Newsom tras su aprobación en el Legislativo californiano, donde se aprobó por una amplia mayoría demócrata. Según sus disposiciones, la norma prohíbe que los concesionarios autorizados (dealers) vendan, ofrezcan en venta, intercambien, entreguen o transfieran pistolas semiautomáticas que tengan ciertas características de diseño que permiten convertirlas fácilmente en armas automáticas.

Uno de los aspectos importantes: la prohibición de venta entra en efecto el 1 de julio de 2026. Y otra: la ley no señala explícitamente la marca Glock, pero define un “cruciform trigger bar” (barra de gatillo cruciforme) como uno de los criterios, lo que de facto afecta a muchos modelos de esa marca y similares.

Con esta ley, muchos comercios legales podrían verse perjudicados (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ GENERA TANTA CONFUSIÓN?

Hay múltiples razones: