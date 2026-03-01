Este año, el domingo 8 de marzo Estados Unidos adelantará la hora para dar inicio al horario de verano (Daylight Saving Time). Ese día, casi todos los residentes del país tendrán que mover sus relojes una hora hacia adelante; en la práctica, cuando marque las 2 a.m., deberán ajustarlos a las 3 a.m., con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos. Este adelanto implica comenzar la jornada con menos tiempo de sueño o descanso, por lo que para muchas personas el cambio puede resultar agotador mientras el organismo se adapta en los primeros días. Para ayudarte a sobrellevar mejor esta transición, te compartimos varios consejos para dormir mejor durante la semana del cambio de hora y así reducir la sensación de fatiga.

Antes te comentamos que mientras los relojes analógicos deben ser regulados de forma manual, la mayoría de los relojes de los dispositivos móviles se actualizan de forma automática, entonces si tienes estos últimos no debes preocuparte en ajustarlo.

Cambiar el horario con la llegada del invierno o verano es un tema de debate, pues muchos ciudadanos no están contentos con adelantar o retrasar sus relojes (Foto: Freepik)

¿CÓMO CAMBIA LA CALIDAD DEL SUEÑO CON EL AJUSTE DE RELOJES?

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) dio a conocer en un aviso, ya en 2019, que el cambio al horario de verano podía tener un impacto negativo en la duración y la calidad del sueño en un periodo de los primeros cinco o siete días.

“El cambio al horario de verano puede alterar tu patrón de sueño, dificultando dormir lo suficiente hasta por una semana. Esta interrupción del sueño puede afectar tu productividad, tu estado de alerta y tu estado de ánimo, y puede aumentar el riesgo de conducir con somnolencia, especialmente si no duermes lo suficiente durante la semana previa al cambio de horario”, indicó el Dr. Douglas Kirsch, presidente de la AASM.

Es más, se refirió específicamente a los menores en etapa escolar, que tienden a dormir poco durante el año escolar, pues podrían sufrir interrupciones del sueño y mayor somnolencia diurna debido al cambio de horario. Aunque esta institución recomienda que los menores duerman de ocho a diez horas regularmente, los datos muestran que la mayoría de los adolescentes duermen menos de ocho horas en una noche escolar promedio.

El ajuste de relojes dos veces al año en Estados Unidos genera malestar en muchas personas (Foto referencial: Freepik)

CONSEJOS PARA DORMIR MEJOR LA SEMANA DEL CAMBIO DE HORA EN EE.UU.

La AASM explica que con cierta preparación se pueden reducir los impactos negativos del cambio al horario de verano. Para eso, debes seguir las siguientes recomendaciones:

Dormir al menos siete horas (adultos) u ocho horas (adolescentes) cada noche, antes y después del cambio de hora.

Ajusta gradualmente tus horarios de sueño y vigilia, comenzando dos o tres noches antes del cambio de hora. Para eso, puedes adelantar tu hora de acostarse 15 o 20 minutos cada noche.

Unos días antes del cambio de hora, empieza a ajustar el horario de otras rutinas diarias que te marcan el tiempo. Por ejemplo, cenar un poco más temprano cada noche o salir a correr una hora antes de lo que habitualmente lo hacías.

El sábado por la noche, adelanta tu reloj una hora al anochecer. Luego, acuéstate a tu hora habitual.

Pasa algo de tiempo al aire libre el domingo y aprovecha la luz del sol de la mañana; la exposición a una luz intensa facilita que tu reloj biológico se reajuste, lo que mejora tus horarios de sueño y tu nivel de alerta.

Acuéstate lo suficientemente temprano el domingo por la noche para poder dormir lo suficiente antes de que comience la semana el lunes.

Además de estos consejos, la AASM pide tener una dieta saludable y hacer ejercicio de forma regular, toda vez que el sueño es uno de los tres pilares de un estilo de vida saludable.

“Un sueño saludable mejora la salud y la calidad de vida de diversas maneras; es esencial para la salud, el bienestar y la seguridad. Por el contrario, la falta crónica de sueño puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, depresión, obesidad y varios tipos de cáncer. La evidencia también sugiere que la falta de sueño o la falta de sueño pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer”, precisó.