Ante la cercanía del Día de la Madre 2026 , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) alertó a los viajeros internacionales que un regalo muy popular para esta fecha podría ser decomisado y destruido al ingresar a Estados Unidos si se considera riesgosos, por lo que a continuación te detallaré cuál es este objeto prohibido.

Como es de costumbre para esta fecha especial, decenas de viajeros pretenden ingresar a Estados Unidos para visitar a su madre y disfrutar de este día; la mayoría suele llevar distintos presentes, entre los que sobresalen los ramos de flores.

Ante esta inminente situación, la agencia advirtió, mediante un comunicado el pasado 7 de mayo , que todo viajero deberá declarar las flores y plantas procedentes de México en caso intenten ingresar al país mediante los puntos fronterizos para festejar este domingo 10 de mayo.

La CBP advierte que aquellas flores no declaradas pueden ser decomisadas y destruidas, ya que representan un riesgo para los cultivos del país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Aunque se visualizan como simples obsequios, las flores y plantas pueden representar una amenaza para la agricultura estadounidense, ya que pudiese propagarse una plaga o enfermedades; por esa razón, los especialistas agrícolas de la CBP realizan la inspección de toda planta, flor o tierra.

Entonces, en caso se detecte que cualquier arreglo floral presente insectos ocultos, serán decomisados inmediatamente por esta personal de la agencia. En el peor de los casos, la persona puede enfrentar severas sanciones .

Qué flores o plantas están permitidos por el CBP para ingresar a EE. UU. durante el Día de la Madre

De acuerdo a la CBP, diversas variedades de flores, entre ellas los claveles y las rosas, pueden ingresar legalmente al país tras someterse a una revisión por los especialistas . Entonces, es posible llevar arreglos florales a tu mamá por su fecha especial; sin embargo, existe una prohibición estricta sobre otras especies.

Los especialistas realizarán esta inspección en caso detecten que un inmigrante lleve consigo alguna flor o planta. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La entrada de crisantemos mexicanos a territorio estadounidense no está permitida, ya que se pretende evitar la propagación de un hongo devastador conocido como roya blanca. También existen otras opciones que son rechazadas en la frontera, tales como plantas de murraya, choista o enebro.

En el caso de plantas para cultivo o macetas está estrictamente sujeta a la obtención de las licencias correspondientes.