Este domingo 10 de mayo, se celebrará el Día de la Madre 2026 en Estados Unidos, una fecha bastante especial para festejar la labor de las madres a nivel mundial. Una manera bonita de expresar amor y cariño a esa madre especial en tu vida, es con frases que puedes dedicar por el Día de la Madre, con mensajes llenos de amor que puedes enviar a través de redes sociales como WhatsApp. Por esta razón, aquí te dejaré con 150 frases cortas por el Día de la Madre 2026 en USA .

Frases cortas para el Día de la Madre 2026 en USA

eliz Día de la Madre 2026 para la mujer más especial.

Gracias por tu amor infinito, mamá.

Mamá, eres mi mayor inspiración.

Tu amor hace mi vida más feliz.

Gracias por estar siempre a mi lado.

Feliz Día de la Madre a la mejor mamá del mundo.

Mamá, tu cariño lo puede todo.

Eres el corazón de nuestra familia.

Gracias por cada consejo y abrazo.

Mamá, tu amor nunca tiene límites.

Hoy celebramos todo lo que eres.

Gracias por cuidarme todos los días.

Mamá, eres mi ejemplo de vida.

Tu amor ilumina mi camino.

Feliz Día de la Madre con todo mi cariño.

Gracias por darme tanto amor y felicidad.

Mamá, contigo todo es mejor.

Eres la persona más importante de mi vida.

Gracias por cada sacrificio y enseñanza.

Mamá, tu amor siempre será mi refugio.

Feliz Día de la Madre para una mujer increíble.

Gracias por nunca dejarme solo.

Mamá, eres fuerza, amor y ternura.

Tu sonrisa hace más bonito cada día.

Feliz Día de la Madre 2026 lleno de amor y alegría.

Elige una de estas 30 imágenes gratis por el Día de las Madres 2026 y dedícale la de tu preferencia, con mensajes y frases bonitas en este día especial. (Foto: Pinterest)

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Frases con mensajes de amor por el Día de la Madre 2026 vía WhatsApp

Feliz Día de la Madre 2026! 💖

Gracias por tanto amor, mamá 🌸

Eres la mejor mamá del mundo 🌷

Mamá, te quiero muchísimo ❤️

Tu amor hace todo más bonito ✨

Gracias por cuidarme siempre 💕

Feliz Día de la Madre, mamá querida 🌹

Eres mi mayor inspiración 🌼

Mamá, eres mi felicidad 💐

Gracias por cada abrazo 🤍

Tu amor ilumina mi vida 🌟

Feliz Día para una mamá increíble 🌺

Mamá, contigo todo es mejor 💖

Gracias por nunca rendirte 🌷

Eres el corazón de nuestra familia ❤️

Mamá, siempre estaré agradecido 💕

Tu sonrisa alegra mis días 🌸

Feliz Día de la Madre con mucho amor 💐

Gracias por cada consejo y cariño 🌹

Mamá, eres mi ejemplo de vida ✨

Hoy celebramos a la mejor mamá 🌼

Tu amor no tiene límites 💖

Gracias por estar siempre conmigo 🤍

Mamá, eres única y especial 🌺

¡Feliz Día de la Madre 2026! Te amo ❤️

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Mensajes de amor por el Día de la Madre 2026 en USA

Mamá, tu amor es el regalo más hermoso de mi vida.

¡Feliz Día de la Madre 2026! Gracias por amarme siempre sin condiciones.

No existe amor más sincero y puro que el de una madre.

Mamá, cada abrazo tuyo llena mi corazón de paz.

Gracias por ser mi apoyo en cada momento de mi vida.

Tu amor me da fuerza para seguir adelante todos los días.

Mamá, eres el corazón que mantiene unida a nuestra familia.

¡Feliz Día de la Madre! Tu cariño ilumina mi camino.

Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor.

Mamá, contigo aprendí lo que significa la bondad y la ternura.

Tu amor infinito hace que cada día sea mejor.

Gracias por cada sacrificio hecho con amor y dedicación.

Mamá, eres mi inspiración y mi mayor orgullo.

¡Feliz Día de la Madre 2026! Hoy celebramos tu gran corazón.

Tu sonrisa tiene el poder de alegrar mi vida entera.

Mamá, gracias por cuidarme y protegerme siempre.

No importa cuánto tiempo pase, siempre necesitaré tu amor.

Gracias por cada palabra de aliento y cada consejo sincero.

Mamá, eres la persona más importante y especial de mi vida.

Tu amor es el refugio más bonito que puedo tener.

¡Feliz Día de la Madre! Mereces toda la felicidad del mundo.

Mamá, gracias por nunca dejarme solo en los momentos difíciles.

Tu amor es eterno y vive en cada parte de mi corazón.

Hoy y siempre, gracias por ser una madre maravillosa.

¡Feliz Día de la Madre 2026! Te amo con todo mi corazón.

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Citas de amor por el Día de la Madre en USA 2026

“El amor de una madre es el primer hogar del corazón.”

“Mamá: la palabra más pequeña con el significado más grande.”

“El abrazo de una madre dura para siempre.”

“No hay fuerza más grande que el amor de una madre.”

“Una madre convierte los días simples en momentos inolvidables.”

“El corazón de una madre siempre sabe cómo cuidar y amar.”

“El amor de mamá ilumina incluso los días más oscuros.”

“Madre es sinónimo de amor infinito.”

“La sonrisa de una madre puede cambiarlo todo.”

“El cariño de una madre nunca deja de acompañarnos.”

“Una madre ama con el corazón, el alma y la vida entera.”

“El mejor regalo de la vida es tener a una madre.”

“Mamá: el ejemplo más bonito de fortaleza y ternura.”

“El amor de una madre siempre encuentra el camino.”

“Cada consejo de mamá nace del amor más sincero.”

“Las madres hacen del mundo un lugar más cálido.”

“El amor de mamá no conoce límites ni distancias.”

“Una madre siempre deja huellas de amor en el corazón.”

“La ternura de una madre nunca se olvida.”

“Detrás de cada gran persona hay una gran madre.”

“El amor más puro siempre lleva el nombre de mamá.”

“Las madres son el alma de la familia.”

“No existe refugio más bonito que los brazos de mamá.”

“El corazón de una madre está lleno de paciencia y amor.”

“Feliz Día de la Madre 2026 para todas las mujeres que aman sin medida.”

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Frases para tu esposa por el Día de la Madre 2026 en USA

eliz Día de la Madre 2026 a la mujer que llena nuestro hogar de amor y felicidad.

Gracias por ser una esposa maravillosa y una madre increíble para nuestros hijos.

Verte como mamá me hace admirarte y amarte aún más cada día.

Nuestro hogar es más bonito gracias a tu amor y dedicación.

Feliz Día de la Madre a la mujer más fuerte y amorosa que conozco.

Gracias por cuidar de nuestra familia con tanto cariño y paciencia.

Eres la mejor compañera de vida y la mejor mamá para nuestros hijos.

Hoy celebramos todo el amor que das cada día sin esperar nada a cambio.

Tu sonrisa y ternura hacen feliz a toda nuestra familia.

Gracias por convertir cada momento en un recuerdo lleno de amor.

Feliz Día de la Madre a la reina de nuestro hogar.

No hay mejor ejemplo de amor que verte cuidar a nuestros hijos.

Gracias por cada sacrificio y cada abrazo lleno de cariño.

Eres una madre extraordinaria y una esposa maravillosa.

Nuestro hogar tiene luz gracias a tu amor infinito.

Feliz Día de la Madre a la mujer que hace nuestra vida más especial.

Gracias por enseñarnos el verdadero significado de la familia.

Verte feliz como mamá es uno de los mayores regalos de mi vida.

Cada día agradezco tenerte a mi lado compartiendo esta hermosa familia.

Eres amor, paciencia, fuerza y ternura en una sola persona.

Gracias por llenar nuestro hogar de alegría y amor verdadero.

Feliz Día de la Madre a mi esposa, mi mejor amiga y el amor de mi vida.

Nuestros hijos tienen la suerte de tener una mamá tan increíble como tú.

Gracias por hacer de nuestra familia el lugar más feliz del mundo.

Hoy y siempre, te agradezco por ser la maravillosa madre y esposa que eres.

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Frases para dedicar a tu madre por el Día de la Madre 2026

¡Feliz Día de la Madre 2026, mamá!

Gracias por todo tu amor infinito.

Mamá, eres mi mayor inspiración.

Te quiero con todo mi corazón.

Gracias por cuidarme siempre.

Eres la mejor mamá del mundo.

Tu amor hace mi vida mejor.

Mamá, siempre serás mi ejemplo.

Gracias por cada abrazo y consejo.

Tu cariño ilumina mis días.

Feliz Día para la mamá más especial.

Mamá, contigo todo es más bonito.

Gracias por nunca dejarme solo.

Eres mi orgullo y felicidad.

Mamá, tu amor no tiene límites.

Gracias por hacerme sonreír siempre.

Eres el corazón de nuestra familia.

Mamá, eres mi lugar seguro.

Gracias por tu paciencia y ternura.

Hoy celebramos tu gran amor.

Mamá, eres única y maravillosa.

Gracias por cada sacrificio por mí.

Tu sonrisa alegra mi vida.

Mamá, siempre estaré agradecido contigo.

¡Feliz Día de la Madre 2026! Te amo mucho.