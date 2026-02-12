En Nueva Jersey, el cambio de horario 2026 acompasa la vida del estado con la de su poderoso vecino Nueva York, impactando en el tráfico del corredor noreste, la actividad de puertos y aeropuertos y los patrones de movilidad de millones de viajeros diarios.

El adelanto de una hora el 8 de marzo y el atraso el 1 de noviembre obligan a residentes y empresas de Newark, Jersey City, Trenton y otras ciudades a revisar relojes domésticos, sistemas de transporte y agendas electrónicas para mantener alineados su día a día, el transporte público y los negocios con el resto de la Eastern Time Zone.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva Jersey en 2026?

En Nueva Jersey, el horario de verano 2026 se activará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m. El fin del horario de verano llegará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que los relojes se atrasarán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en todo el estado.

Fechas del cambio de horario en Nueva Jersey 2026

Evento Fecha 2026 Hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. Adelantar 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar 2:00 → 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Nueva Jersey: adelantar o atrasar?

Al igual que en los demás estados de Eastern Time, en Nueva Jersey se adelanta el reloj una hora al iniciar el horario de verano y se atrasa una hora al volver al horario estándar. El ajuste legal ocurre a las 2:00 a. m., aunque muchos residentes prefieren hacerlo antes de irse a dormir la noche anterior.

Pasos básicos para el ajuste en Nueva Jersey:

Antes del 8 de marzo, adelantar una hora relojes de pared, autos y electrodomésticos que no actualizan solos.

Antes del 1 de noviembre, atrasar esos mismos relojes una hora.

Verificar que los dispositivos conectados tengan activado el ajuste automático de DST.

¿Por qué Nueva Jersey aplica el horario de verano y qué efectos tiene?

Nueva Jersey aplica el horario de verano para mantenerse sincronizado con los estados vecinos (Nueva York, Pensilvania, Delaware) y con la normativa federal que fija el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas de cambio. El DST afecta el tráfico, la actividad portuaria, el comercio y el transporte público, así como la vida cotidiana de millones de residentes del corredor noreste.

Motivos principales del DST en Nueva Jersey:

Sincronizar horarios con el área metropolitana de Nueva York y el resto del noreste.

Mejor aprovechar las tardes más luminosas para comercio, ocio y actividades familiares.

Mantener uniformidad con el calendario federal de horario de verano.

¿Qué ciudades de Nueva Jersey se ven afectadas y qué relojes debo cambiar?

El cambio de horario rige en todo el estado de Nueva Jersey, incluyendo ciudades como Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Camden y Atlantic City. Esto implica ajustes para residentes, empresas, puertos, aeropuertos y servicios de transporte regional.

Dispositivos a revisar en Nueva Jersey:

Relojes de pared, despertadores, relojes de mano sin sincronización automática.​

Electrodomésticos: hornos, microondas, cafeteras programables.​

Relojes de autos y sistemas de infoentretenimiento antiguos.

Sistemas de control de acceso, fichaje y cámaras no conectados a internet.

¿Qué dice el gobierno y qué consejos clave seguir en Nueva Jersey?

Las autoridades federales destacan que el regreso al horario estándar se producirá el 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m., como parte del cambio nacional de DST. Medios regionales han explicado que Nueva York y Nueva Jersey comparten las mismas fechas de ajuste, por lo que el corredor metropolitano opera con un calendario único.

Consejos clave para residentes de Nueva Jersey:

Verificar horarios de trenes NJ Transit, PATH y otros servicios conectados con Nueva York.

Revisar la hora de vuelos desde Newark y otros aeropuertos cercanos.​

Ajustar la rutina de sueño de forma gradual, especialmente para personas con horarios laborales tempranos.

Confirmar que aplicaciones de calendario y trabajo remoto estén configuradas en Eastern Time con DST.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva Jersey 2026

¿Nueva Jersey cambia la hora igual que Nueva York en 2026?

Sí, ambos estados están en Eastern Time y comparten las mismas fechas y ajustes de horario de verano.

¿Cuándo debo adelantar el reloj en Nueva Jersey en 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., el reloj se adelanta a las 3:00 a. m.

¿Cuándo debo atrasar el reloj en Nueva Jersey en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., el reloj se atrasa a la 1:00 a. m.

¿Todos los municipios de Nueva Jersey siguen el mismo cambio?

Sí, el cambio de hora se aplica de forma uniforme en todo el estado.

¿Puede cambiar la normativa en el futuro?

Existe debate nacional sobre el DST, pero en 2026 Nueva Jersey mantiene el esquema federal de cambio en marzo y noviembre.