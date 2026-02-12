En New York City, el cambio de horario 2026 no es solo un ajuste de agujas, sino una coreografía completa que afecta al metro, los trenes de cercanías, Wall Street, Broadway y la agenda de millones de personas que dependen de una sincronización perfecta entre la ciudad y el resto del mundo.

La madrugada del 8 de marzo, la Gran Manzana adelanta una hora el reloj para entrar al horario de verano y el 1 de noviembre lo atrasa para volver al horario estándar, obligando a residentes, empresas y turistas a revisar teléfonos, relojes de cocina, autos y sistemas de reservas para evitar errores en reuniones, vuelos y espectáculos.

¿Cuándo cambia la hora en New York City en 2026?

En New York City, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026: a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m., lo que significa perder una hora de sueño esa madrugada. El retorno al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se retrasan a la 1:00 a. m., devolviendo esa hora “perdida”.

Tabla – Fechas del cambio de horario en New York City 2026

Evento Fecha 2026 Hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en New York City: adelantar o atrasar?

Legalmente, el ajuste se produce a las 2:00 a. m., pero la mayoría de personas en New York City prefiere cambiar sus relojes antes de dormir la noche del sábado. En marzo se adelanta el reloj una hora, mientras que en noviembre se atrasa una hora, siguiendo la regla práctica “spring forward, fall back”.

Pasos prácticos para ajustar el reloj en NYC:

La noche del sábado 7 de marzo, adelantar manualmente una hora los relojes que no cambian solos.

La noche del sábado 31 de octubre, atrasar esos relojes una hora para volver al horario estándar.

Verificar la hora en el celular (con zona horaria automática activada) o en un sitio oficial como timeanddate.

¿Por qué New York City aplica el horario de verano y qué sectores se ven más afectados?

New York City aplica el horario de verano para alinearse con la normativa federal y con el resto de la Eastern Time Zone, aprovechando más horas de luz en la tarde durante primavera y verano. El cambio incide en sectores como finanzas, transporte, turismo y espectáculos, donde la coordinación de horarios nacionales e internacionales es clave.

Principales motivos del DST en NYC:

Facilitar la actividad financiera con otros mercados estadounidenses y globales.

Aprovechar mejor la luz natural para el turismo, el comercio y eventos culturales.

Mantener un calendario uniforme con otros estados del Este para transporte y comunicaciones.

¿Qué barrios y ciudades del área de Nueva York se ajustan y qué relojes debo cambiar?

El cambio aplica a todo el estado de Nueva York, incluyendo New York City (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) y ciudades como Buffalo, Rochester, Syracuse y Albany. Esto obliga a ajustar tanto la rutina urbana como la logística del transporte público y privado en toda la región.

Dispositivos que suelen requerir cambio manual en NYC:

Relojes de pared, despertadores y relojes analógicos.

Microondas, hornos, cafeteras programables y otros electrodomésticos.​

Relojes de auto y sistemas multimedia sin conexión a internet.

Relojes de sistemas de seguridad, cámaras y porteros antiguos.​

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en New York y qué consejos seguir?

Las autoridades federales y estatales recuerdan que el inicio del horario de verano es el segundo domingo de marzo y el fin el primer domingo de noviembre, con ajustes a las 2:00 a. m. Entidades locales y medios de la ciudad difunden campañas para explicar cómo adelantar y atrasar el reloj en 2026 y mitigar los efectos en el sueño y la seguridad.

Consejos clave para NYC:

Programar avisos en el teléfono para el fin de semana del cambio.

Comprobar horarios de metro, trenes y vuelos, que pueden modificar levemente sus itinerarios.

Ajustar progresivamente los horarios de sueño unos días antes, especialmente en niños.

Revisar que calendarios electrónicos y sistemas corporativos estén en Eastern Time con DST automático.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en New York City 2026

¿En qué fecha se adelanta el reloj en New York City en 2026?

El reloj se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa el reloj en New York City en 2026?

Se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿New York City tiene el mismo horario que el resto del estado de Nueva York?

Sí, todo el estado está en Eastern Time y comparte el mismo calendario de cambio de hora.

¿Qué pasa con el metro y los trenes durante el cambio de hora?

Los servicios ajustan sus cronogramas para contemplar la hora que se pierde o se gana, y las autoridades recomiendan revisar los horarios específicos.

¿El gobierno planea eliminar el cambio de horario en Nueva York?

Hay debates a nivel nacional sobre la reforma del horario de verano, pero en 2026 se mantiene el esquema vigente de cambio en marzo y noviembre.