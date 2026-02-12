En Los Ángeles, el cambio de horario 2026 vuelve a poner en juego la precisión del reloj y la organización diaria de millones de residentes: el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. la ciudad entra en horario de verano adelantando una hora las agujas, mientras que el 1 de noviembre recupera la hora “perdida” al volver al horario estándar.

Este ajuste no solo impacta en la rutina doméstica de quienes deben cambiar manualmente relojes de pared, hornos, autos y dispositivos antiguos, sino también en una poderosa economía local basada en el entretenimiento, el turismo y los servicios, que aprovecha al máximo las tardes más luminosas de la Costa Oeste.

¿Cuándo cambia el horario en Los Ángeles en 2026?

Los Ángeles, que se rige por el Pacific Time (PT), entra al horario de verano el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.; en ese instante, los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. El regreso al horario estándar se hará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes pasarán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., recuperando la hora “perdida” en primavera.

Fechas del cambio de horario en Los Ángeles 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Los Ángeles: adelantar o atrasar?

En marzo 2026, la regla en Los Ángeles es adelantar el reloj una hora: se “salta” de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., lo que reduce una hora de sueño, pero extiende la luz de la tarde durante primavera y verano. En noviembre 2026, se debe atrasar una hora el reloj, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., lo que implica amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos en otoño e invierno.

Pasos prácticos para ajustar el reloj en Los Ángeles:

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo, adelantar manualmente una hora los relojes que no cambian solos.

La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, atrasar una hora esos mismos relojes.

Comprobar la hora oficial en el celular o en páginas de hora mundial para evitar errores.​

¿Por qué Los Ángeles aplica el horario de verano (DST)?

California, incluyendo Los Ángeles, adopta el horario de verano siguiendo las reglas federales para aprovechar mejor la luz solar en primavera y verano y alinear su actividad económica con el resto del país. En una ciudad con fuerte peso del entretenimiento, turismo y actividades al aire libre, contar con más luz por la tarde favorece rodajes, eventos, consumo en comercios y movilidad.

Principales motivos del DST en Los Ángeles:

Mayor aprovechamiento de luz natural por la tarde para ocio y actividades comerciales.

Mejor sincronización con otros estados y mercados de la Costa Oeste y del resto de EE.UU.

Potencial beneficio en consumo energético en ciertos sectores, según argumentan las autoridades y defensores del DST.

¿Qué ciudades del área de Los Ángeles se ven afectadas y qué relojes debo cambiar?

El cambio de horario se aplica a todo el condado de Los Ángeles y al resto del estado de California: ciudades como San Diego, San Francisco, San José, Sacramento, Fresno o Long Beach siguen exactamente el mismo calendario de ajuste. Esto significa que cualquier persona que viva o trabaje en estas áreas debe adaptar sus relojes, horarios de trabajo, clases, vuelos y citas médicas a las nuevas horas.

Electrodomésticos y dispositivos que suelen requerir ajuste manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos o digitales antiguos.

Hornos, microondas y lavadoras con reloj integrado.​

Reloj del auto y sistemas de navegación no conectados a internet.​

Relojes de sistemas de seguridad, cámaras antiguas y termostatos programables viejos.​

¿Qué dice el gobierno y qué consejos clave seguir en Los Ángeles?

Las autoridades federales y estatales recuerdan cada año la regla de “spring forward, fall back” para evitar confusiones: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa. En California ha habido debates para hacer permanente el horario de verano, pero cualquier cambio definitivo requiere aprobación del Congreso de Estados Unidos, por lo que en 2026 sigue vigente el esquema clásico de dos cambios anuales.

Consejos para no confundirte con el cambio de horario en Los Ángeles:

Programar recordatorios en el celular varias horas antes del ajuste.

Revisar la hora de vuelos, transporte público y espectáculos, que suelen indicar si están en horario estándar o de verano.

Ajustar gradualmente la hora de dormir unos días antes para reducir el impacto en el sueño.

Verificar la configuración automática de zona horaria en celulares y computadoras.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles 2026

¿En Los Ángeles se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026 se adelanta una hora: a las 2:00 a. m. el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Los Ángeles en 2026?

Se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

¿Los Ángeles tiene el mismo calendario de cambio de hora que el resto de California?

Sí, todo California comparte las mismas fechas y horarios de inicio y fin del horario de verano.

¿Los dispositivos se actualizan solos con el cambio de horario?

La mayoría de celulares y computadoras conectados a internet se actualizan automáticamente, pero relojes de pared, autos y electrodomésticos suelen requerir ajuste manual.

¿Puede cambiar la normativa del horario de verano en California en el futuro?

Ha habido propuestas para modificarlo, pero cualquier cambio permanente debe pasar por el Congreso federal; por ahora, en 2026 se mantiene el esquema vigente.