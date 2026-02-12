En Houston, el cambio de horario 2026 atraviesa tanto la vida doméstica como el corazón productivo de Texas: la madrugada del 8 de marzo el reloj se adelanta una hora para dar paso al horario de verano y el 1 de noviembre se atrasa, siguiendo el patrón federal del Central Time.

Este doble movimiento requiere una cuidadosa sincronización en sectores estratégicos como la energía, la salud, el transporte y la logística, donde cada minuto cuenta, y obliga a revisar manualmente relojes de plantas industriales, autos, hogares y sistemas de fichaje para evitar errores en turnos y operaciones críticas.

¿Cuándo cambia el horario en Houston en 2026?

El inicio del horario de verano en Houston será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.; en ese momento, los relojes se adelantarán una hora y pasarán a marcar las 3:00 a. m., lo que significa una hora menos de descanso esa noche. El fin del horario de verano tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasará una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Tabla – Fechas del cambio de horario en Houston 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Houston: adelantar o atrasar?

En marzo 2026, la regla es adelantar una hora el reloj en Houston: de las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., siguiendo el esquema de “spring forward”. En noviembre 2026, se debe atrasar una hora el reloj, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., cumpliendo el “fall back” que devuelve al horario estándar.

Pasos clave para el ajuste en Houston:

La noche previa al 8 de marzo, adelantar una hora relojes analógicos, de pared, microondas y el reloj del auto.

Verificar que los celulares y computadoras tengan la opción de hora automática activada.​

Antes del 1 de noviembre, atrasar manualmente esos mismos relojes una hora para volver al horario estándar.

Confirmar horarios de trabajo, turnos nocturnos y transporte para evitar solapamientos.

¿Por qué Houston aplica el horario de verano (DST) y qué sectores se ven más afectados?

Texas participa del horario de verano para sincronizarse con la normativa federal y con otros estados que comparten zonas horarias cercanas, buscando aprovechar mejor la luz solar y facilitar la actividad económica. En Houston, el cambio de horario impacta con fuerza en sectores como la industria energética, la salud, la logística y el transporte, que coordinan turnos y operaciones las 24 horas.

Sectores más atentos al cambio de hora en Houston:

Industria energética y petroquímica, con operaciones continuas y turnos rotativos.​

Salud y hospitales, donde se ajustan turnos nocturnos y registros de horas de atención.​

Transporte, logística y aerolíneas, que recalculan itinerarios y conexiones.

Comercio, restauración y ocio, que adaptan sus horarios a los nuevos patrones de luz.​

¿Qué ciudades de Texas siguen el mismo cambio que Houston y qué relojes debo ajustar?

Houston comparte calendario de cambio horario con otras ciudades en Central Time como Dallas, San Antonio, Austin y Fort Worth. Todos estos centros urbanos deben adelantar y atrasar el reloj en las mismas fechas, lo que facilita la coordinación interna en el estado.

Dispositivos a revisar y ajustar en Houston:

Relojes de pared, despertadores y relojes de pulsera sin sincronización automática.​

Equipos de cocina (microondas, hornos, cafeteras programables).​

Reloj del tablero del automóvil, radios y sistemas GPS antiguos.​

Sistemas de fichaje de personal y relojes en maquinaria industrial que no dependan de internet.​

¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir con el cambio de horario en Houston?

Autoridades federales y estatales recuerdan cada año la regla “spring forward, fall back” y recomiendan revisar los relojes y los dispositivos críticos antes y después del cambio. En Texas también se han discutido proyectos para modificar el uso del horario de verano, pero en 2026 se mantiene el esquema tradicional de cambio en marzo y noviembre.

Consejos clave para residentes de Houston:

Revisar con especial cuidado horarios de trabajo en turnos de noche, especialmente en hospitales, plantas industriales y refinerías.​

Confirmar horarios de vuelos, autobuses y trenes, ya que pueden variar según el cambio de zona horaria.​

Ajustar poco a poco los horarios de sueño en los días previos para reducir somnolencia y errores en el trabajo.​

Aprovechar las comunicaciones corporativas y avisos oficiales de empresas y autoridades para verificar las horas exactas.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston 2026

¿En qué fecha se adelanta el reloj en Houston en 2026?

Se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Houston en 2026?

El reloj se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Houston cambia la hora igual que Dallas y San Antonio?

Sí, todas estas ciudades están en Central Time y siguen el mismo calendario de horario de verano.

¿Qué dispositivos suelen quedarse con hora incorrecta en Houston?

Relojes de pared, electrodomésticos, autos y algunos sistemas de control de tiempo en plantas industriales necesitan cambios manuales.

¿Hay proyectos para eliminar el cambio de horario en Texas?

Se han debatido iniciativas, pero cualquier cambio estable debe cumplir con la normativa federal; en 2026 el esquema de DST se mantiene.