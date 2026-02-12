Miami sigue el calendario del Eastern Time (ET), de modo que en 2026 el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en que los relojes saltan a las 3:00 a. m., y termina el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Este cambio se aplica también a otras ciudades importantes de Florida como Orlando, Tampa y Jacksonville, que comparten la misma zona horaria.

¿Cuándo cambia el horario en Miami en 2026?

El inicio del horario de verano en Miami será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantarán una hora y pasarán a marcar las 3:00 a. m., lo que implica perder una hora de sueño esa noche. El fin del horario de verano se producirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasarán a la 1:00 a. m., recuperando la hora perdida en primavera.

Fechas del cambio de horario en Miami 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora) Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Miami: adelantar o atrasar?

En marzo 2026, la regla en Miami es adelantar el reloj una hora: el cambio se produce de madrugada, pero muchas personas prefieren ajustar sus relojes antes de dormir el sábado. En noviembre 2026, se debe atrasar una hora, lo que ayuda a que amanezca más temprano y las tardes se vuelvan más cortas.

Checklist rápido para ajustar tu reloj en Miami:

Verificar que tu celular tenga activado el ajuste automático de zona horaria.​

Adelantar manualmente una hora en marzo en relojes de pared, microondas, horno, auto y dispositivos sin conexión.

Atrasar una hora en noviembre en esos mismos dispositivos para volver al horario estándar.

Confirmar la hora con una fuente oficial o con el reloj del teléfono inteligente.​

¿Por qué Miami aplica el horario de verano (DST) y qué impacto tiene en la ciudad?

Florida adopta el horario de verano para aprovechar más horas de luz solar por la tarde, con el objetivo de favorecer el turismo, el comercio y ciertas formas de ahorro energético. En Miami, donde la vida de playa, la hotelería, la gastronomía y el entretenimiento nocturno son pilares económicos, contar con tardes más largas con luz natural es especialmente útil.

Motivos clave del DST en Miami:

Extender las horas de luz en la tarde para actividades turísticas, parques, deportes y compras.

Alinear el horario con otras ciudades de Eastern Time como Nueva York y Washington D. C., facilitando negocios y comunicaciones.

Responder a una normativa federal que establece el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas oficiales de cambio.

¿Qué ciudades de Florida se ajustan igual que Miami y qué relojes cambiar?

Miami comparte calendario de cambio de hora con otras ciudades en Eastern Time como Orlando, Tampa, Jacksonville y Fort Lauderdale. Toda esta franja debe adelantar y atrasar el reloj en las mismas fechas, lo que afecta a residentes, trabajadores, turistas y empresas.

Dispositivos que suelen requerir cambio manual de hora en Miami:

Relojes de pared y despertadores tradicionales.​

Equipos de cocina como hornos, microondas, cafeteras programables.​

Relojes del auto y sistemas multimedia sin conexión a datos.

Cámaras de seguridad y sistemas domésticos antiguos que no se sincronizan por internet.​

¿Qué dice el gobierno de Florida sobre el cambio de horario y qué consejos seguir en Miami?

Las autoridades de Florida han impulsado en el pasado iniciativas para hacer permanente el horario de verano, pero cualquier modificación definitiva requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, por lo que en 2026 se mantiene el esquema actual. El gobierno estatal y local suele publicar recordatorios en medios y redes sociales para indicar las fechas exactas y dar consejos sobre salud y seguridad durante el cambio.

Consejos clave para el cambio de horario en Miami:

Ajustar gradualmente la hora de acostarse y levantarse unos días antes del cambio de marzo.​

Revisar la hora de vuelos, cruceros y reservas de hotel, especialmente en una ciudad con alto volumen turístico.

Evitar actividades que requieran mucha concentración la mañana siguiente al cambio, cuando el cuerpo aún se está adaptando.​

Considerar el impacto del cambio de hora en niños y personas mayores, que pueden ser más sensibles a la modificación del sueño.​

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami 2026

¿Miami cambia la hora igual que Nueva York en 2026?

Sí, ambas ciudades están en Eastern Time y comparten las mismas fechas y ajustes del horario de verano.

¿En marzo 2026 se adelanta o se atrasa el reloj en Miami?

En marzo 2026 se adelanta el reloj una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Miami en 2026?

El reloj se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., retomando el horario estándar.

¿Qué electrodomésticos suelen quedar con la hora mal ajustada en Miami?

Hornitos, microondas, relojes de pared, autos y algunos sistemas de seguridad doméstica suelen necesitar ajuste manual.​

¿Es posible que Florida tenga horario de verano permanente en el futuro?

Ha habido proyectos para ello, pero necesitan aval del Congreso federal; hasta 2026, sigue vigente el esquema de cambio en marzo y noviembre.