En 2026, Miami volverá a ajustar sus relojes para entrar al horario de verano, una rutina que cada año altera el sueño de millones de residentes y turistas pero que sigue siendo clave para la economía de Florida.

El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., la ciudad adelantará una hora su reloj para alinearse con el Daylight Saving Time, extendiendo la luz de la tarde sobre playas, comercios y atracciones turísticas.

Aunque muchos dispositivos se actualizan solos, el cambio exige revisar electrodomésticos, coordinar vuelos y entender qué dice la normativa federal que aún obliga a Miami a modificar la hora dos veces al año.

¿Cuándo cambia el horario en Miami en 2026?

En Miami, el cambio al horario de verano 2026 se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando el reloj debe adelantarse una hora. El ajuste ocurre oficialmente a las 2:00 a. m., momento en el que el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m. en la zona Eastern Time donde se encuentra Miami.

Inicio horario de verano (DST) en Miami: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora exacta del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasa una hora.

Zona horaria: Eastern Time (ET), compartida con ciudades como Orlando, Tampa y Jacksonville.

Regla práctica: en marzo se adelanta (“spring forward”), en noviembre se atrasa (“fall back”).

Evento Fecha 2026 Hora local en Miami Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Miami?

En el cambio de marzo de 2026, los relojes en Miami se adelantan una hora, por lo que la noche del sábado al domingo es “más corta”. En noviembre, al terminar el horario de verano, el reloj se atrasa una hora y se recupera esa hora de sueño.

Marzo 2026 (entrada al DST): adelantar el reloj 1 hora.

Noviembre 2026 (regreso al horario estándar): atrasar el reloj 1 hora.

Efecto en la vida diaria: más luz solar por la tarde, menos luz al amanecer.

Impacto en turismo y servicios: horarios de vuelos, cruceros, restaurantes y ocio nocturno se ajustan al nuevo reloj.

Recomendación: hacer el ajuste antes de dormir la noche del sábado 7 de marzo, para despertar ya con la hora correcta.

¿Por qué Miami aplica el horario de verano (DST)?

Miami sigue las reglas federales sobre el horario de verano, que buscan aprovechar mejor la luz del día y favorecer actividades económicas como el turismo y el comercio. El sistema está regulado por el U.S. Department of Transportation, que administra el esquema de zonas horarias y DST en todo el país.

Objetivo principal: optimizar la luz natural en las tardes para reducir consumo de energía y potenciar la actividad económica.

Marco legal: la normativa federal obliga a los estados que participan a cambiar la hora el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre.

Rol del gobierno: el Departamento de Transporte coordina las zonas horarias y aplica las reglas de DST.

Contexto local: en Florida se ha debatido mantener un horario permanente, pero mientras no cambie la ley federal, sigue vigente el cambio dos veces al año.

Ventaja para Miami: más luz en las tardes de primavera y verano, clave para turismo, playas y ocio al aire libre.

¿Qué ciudades de Florida acompañan a Miami en el cambio de horario?

Miami no cambia sola: prácticamente todas las grandes ciudades de Florida ajustan sus relojes en las mismas fechas y horarios. Esto incluye destinos turísticos y económicos relevantes, tanto en Eastern Time como en los condados de Florida que operan en Central Time.

Ciudades en Eastern Time que cambian la hora:

Miami.

Orlando.

Tampa.

Jacksonville.

Fort Lauderdale y West Palm Beach.

Condados de Florida en Central Time que también ajustan la hora a las mismas fechas.

Ciudad de Florida Zona horaria 2026 ¿Aplica horario de verano? Acción en marzo y noviembre 2026 Miami Eastern Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. Orlando Eastern Time Sí Mismo patrón que Miami. Tampa Eastern Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. Jacksonville Eastern Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre.

¿Qué relojes y electrodomésticos hay que cambiar en Miami?

Muchos dispositivos se ajustan de forma automática, pero otros siguen dependiendo de cambios manuales, lo que puede generar confusiones si se olvidan. Es importante revisar aquellos aparatos que no se sincronizan con internet o con la red de telefonía móvil.

Suelen cambiarse automáticamente:

Teléfonos inteligentes configurados con la zona horaria correcta.

Computadoras, tablets y smartwatches.

Algunos televisores inteligentes conectados a internet.​

Debes revisar y ajustar manualmente:

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Microondas, hornos y electrodomésticos con display.

Reloj del auto, sistemas de audio y cámaras de seguridad más antiguas.

Relojes de sistemas de climatización si no están sincronizados.​

¿Qué consejos clave da el gobierno y los expertos para el cambio de horario en Miami?

Las autoridades recomiendan anticiparse al cambio para minimizar el impacto en el sueño y evitar errores en citas, vuelos o actividades laborales. Además, organismos federales han aprovechado tradicionalmente el cambio de hora para promover revisiones de seguridad en el hogar.​

Ajusta tu rutina de sueño unos días antes: acuéstate 15–20 minutos antes para que el cuerpo se adapte mejor.

Revisa reservas de vuelos, cruceros, hoteles y visitas a parques antes y después del 8 de marzo.

Verifica la configuración automática de hora en tu smartphone y computadora.

Usa el cambio de hora para revisar baterías de detectores de humo y de monóxido de carbono, tal como recomiendan agencias de seguridad.​​

Si trabajas en turismo u hostelería, confirma turnos y horarios con el personal para evitar solapamientos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami 2026

¿Cuándo cambia la hora en Miami en 2026?

El cambio al horario de verano será el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., adelantando el reloj a las 3:00 a. m.

¿En noviembre se adelanta o se atrasa el reloj en Miami?

En noviembre, el domingo 1 de noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., para volver al horario estándar.

¿Miami podría dejar de cambiar la hora en el futuro?

Florida ha discutido adoptar un horario permanente, pero mientras no cambie la ley federal, Miami debe seguir ajustando el reloj dos veces al año.

¿Qué pasa con las reservas de parques temáticos y hoteles en Miami?

Las empresas ajustan sus sistemas al nuevo horario, pero es recomendable revisar tickets y correos de confirmación cerca de la fecha del cambio.

¿Los teléfonos se cambian solos en Miami?

La mayoría de smartphones y computadoras cambian la hora automáticamente, siempre que estén configurados con la zona horaria correcta y la opción de actualización automática.