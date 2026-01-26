El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos se hará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelanten a las 3:00 a. m. La mayoría de los estados deben adelantar una hora sus relojes, excepto Hawái y gran parte de Arizona, que se mantienen en horario estándar todo el año.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) de 2026 en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo de 2026. El cambio se aplica de madrugada, exactamente cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local en cada zona del país.

Fecha de inicio del horario de verano 2026: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. hora local.

Desde ese momento rige el horario de verano hasta el 1 de noviembre de 2026.

Fechas clave del horario de verano 2026

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00 a. m.)

Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00 a. m.)



¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al entrar al horario de verano en marzo, el reloj siempre se adelanta una hora. Esto se resume en la regla popular en inglés “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta y en otoño se atrasa.

En marzo 2026, el reloj se adelanta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. (se “pierde” una hora de sueño).

En noviembre 2026, al volver al horario estándar, el reloj se atrasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. (se “gana” una hora).

El objetivo del horario de verano es disponer de más luz natural por la tarde durante los meses cálidos.

Resumen del tipo de ajuste

Cambio Mes y año Movimiento del reloj Regla práctica Entrada al horario de verano Marzo 2026 Adelantar 1 hora “Spring forward” (adelantar) Regreso al horario estándar Noviembre 2026 Atrasar 1 hora “Fall back” (atrasar)

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

La mayor parte de los estados de Estados Unidos participa del horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Sin embargo, algunos estados y territorios optan por mantenerse todo el año en horario estándar y no realizan cambios.

Los estados continentales de las zonas Este, Central, Montaña y Pacífico en general sí aplican el horario de verano.​

Alaska también aplica el cambio de horario siguiendo la misma regla de las 2:00 a. m. locales.​

Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

Estados y aplicación del horario de verano 2026

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? Comentario breve Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí Ajuste en marzo y noviembre. Alaska Sí Cambia también a las 2:00 a. m. locales. Hawái No Se mantiene en horario estándar todo el año. Mayor parte de Arizona No (salvo algunas zonas tribales) Permanece sin DST la mayor parte del año.

¿Cómo saber si debo adelantar o no el reloj en mi estado?

Para saber si debes mover el reloj, primero hay que confirmar si el estado participa del horario de verano. Luego basta con identificar la zona horaria local y aplicar la regla de adelantar una hora el segundo domingo de marzo y atrasarla el primer domingo de noviembre.

Si vives en un estado continental como Florida, California, Nueva York o Illinois, sí debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026.

Si resides en Hawái o en la mayor parte de Arizona, no haces ningún ajuste porque no se aplica DST.

Las apps del teléfono y la configuración de “zona horaria automática” ayudan a evitar errores al momento del cambio.

¿Cómo debes modificar tu reloj el 8 de marzo de 2026 en Estados Unidos?

Tipo de lugar de residencia ¿Ajusta el reloj en marzo 2026? ¿Qué hacer el 8 de marzo de 2026? Estado continental (ej. Nueva York, Texas, California) Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. (pasa a 3:00 a. m.). Alaska Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. locales. Hawái No No mover el reloj, permanece igual. Mayor parte de Arizona No No mover el reloj, salvo excepciones tribales.

¿A qué hora exacta se hace el cambio en cada zona horaria?

La regla federal establece que el cambio se realiza a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria. Esto significa que primero ajusta la Costa Este y luego, una por una, las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska, siempre a las 2:00 a. m. de cada zona.

En la zona Este, el 8 de marzo de 2026 los relojes pasan de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. hora local.​

Lo mismo ocurre en las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska, cada una a sus propias 2:00 a. m.

El patrón se repite a la inversa el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora.

Así debes ajustar el reloj en el inicio del DST 2026

Zona horaria de EE.UU. Momento del cambio al DST 2026 Movimiento del reloj Este (ET) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 hora). Central (CT) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 hora). Montaña (MT) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 hora). Pacífico (PT) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 hora). Alaska Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 hora).

¿Qué recomendaciones prácticas seguir para el cambio de horario 2026?

Conviene marcar en el calendario que el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Además, es útil verificar con anticipación si el lugar donde vives aplica o no el horario de verano para evitar confusiones.

Activa en tu celular la opción de actualización automática de fecha y hora según la red o la ubicación.

Revisa relojes analógicos, despertadores, hornos y vehículos, que normalmente no cambian la hora solos.​

Si viajas entre estados, confirma si el destino aplica DST y ten en cuenta la hora del vuelo o transporte el fin de semana del cambio.

Estas pautas te permitirán ajustar correctamente el reloj para el horario de verano 2026 en Estados Unidos y evitar llegar tarde o demasiado temprano a tus actividades.

