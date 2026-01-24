Texas afrontará el cambio de horario 2026 como un reto logístico de gran escala, dada su extensión territorial, diversidad económica y presencia de múltiples zonas horarias. El segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m., las áreas del estado que observan el DST deberán adelantar el reloj una hora, lo que afecta la organización de turnos en refinerías, plantas industriales, hospitales, transporte de carga y servicios 24/7 en grandes ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, así como en regiones del oeste donde coexisten particularidades horarias.

Cuando el horario de verano llegue a su fin, el primer domingo de noviembre, los relojes se atrasarán una hora y será necesario recalibrar nuevamente agendas, sistemas de fichaje laboral, flotas de transporte y equipos agrícolas que dependen de la sincronización con la luz solar.

Aunque el estado discute desde hace años la posibilidad de establecer un “Texas Time” permanente para evitar estos ajustes, la realidad de 2026 sigue siendo la de un doble cambio anual, que exige a empresas y ciudadanos revisar cuidadosamente dispositivos electrónicos, relojes analógicos, paneles de control y programación de sistemas críticos para evitar errores de registro, de operación y de coordinación con el resto del país.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas participa del horario de verano fijado a nivel federal para Estados Unidos. En 2026, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en que se adelantan los relojes una hora.

Inicio DST: 8 de marzo de 2026, 2:00 a. m. (adelantar una hora).

Fin DST: 1 de noviembre de 2026, 2:00 a. m. (atrasar una hora).

Texas abarca principalmente la zona Central (Central Time), con una pequeña porción en Mountain Time, pero todas las áreas que aplican DST siguen el mismo calendario.

Fechas clave del horario de verano en Texas 2026

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m.

Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.



¿Cómo se debe ajustar el reloj en Texas?

En marzo, en todo Texas que observe DST, los relojes se adelantan una hora (“spring forward”). En noviembre, el proceso se invierte (“fall back”) y se atrasa una hora para regresar al horario estándar.

Recomendable cambiar relojes analógicos y electrodomésticos la noche del sábado 7 de marzo.​

Teléfonos y computadoras suelen ajustarse automáticamente si la opción está activada.​

Es importante para quienes trabajan en petróleo, transporte y servicios 24/7 coordinar bien los turnos en las noches del cambio.

Aparatos críticos a revisar durante el cambio de hora en Texas

Aparato / sistema Motivo de importancia Relojes de refinerías y plantas Turnos y seguridad industrial. Sistemas de fichaje laboral Registro correcto de horas. Relojes de camiones y GPS Horarios de entrega y rutas. Sistemas de riego y agricultura Coordinación con la luz solar.

¿Por qué Texas aplica el DST y qué dice la política local?

Texas aplica el horario de verano por mandato del Uniform Time Act, igual que la mayoría de los estados continentales. Sin embargo, en los últimos años la legislatura de Texas ha debatido mantener un horario fijo y eliminar los cambios de hora, proponiendo incluso un “Texas Time” permanente.

Un proyecto de ley estatal busca establecer un horario de verano permanente, pero solo puede entrar en vigor cuando cambie la ley federal.

Legisladores de Texas argumentan que cambiar la hora dos veces al año genera confusión y afecta la salud.​

Mientras no haya cambios federales, Texas seguirá adelantando y atrasando la hora según el calendario actual.

Situación legal del DST en Texas

Tema Detalle Norma federal Uniform Time Act dicta fechas de inicio y fin. Propuestas en Texas Proyecto para un “Texas Time” con DST permanente. Estado en 2026 Se mantienen los cambios de marzo y noviembre.

¿Qué ciudades principales de Texas cambian la hora?

Todas las grandes ciudades de Texas que observan DST deben ajustar el reloj en marzo y noviembre. Esto incluye áreas metropolitanas clave para la economía y el transporte.

Houston, Dallas, San Antonio y Austin, en Central Time, adelantan y atrasan la hora según el calendario federal.

El oeste de Texas, incluido El Paso, puede tener características horarias diferentes (Mountain Time), pero también entra al DST si aplica.​

Es fundamental verificar la zona horaria concreta si se viaja dentro del estado cerca de la frontera con Nuevo México.​

¿En qué ciudades de Texas se aplica el cambio de horario de verano 2026?

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST 2026? Comentario Houston Central Time Sí Ajuste en marzo y noviembre. Dallas Central Time Sí Mismas fechas que la mayoría del país. Austin Central Time Sí Afecta sector tecnológico y gubernamental. San Antonio Central Time Sí Ajuste importante en servicios militares y turísticos.

¿Qué consejos prácticos seguir en Texas ante el cambio de hora?

Texas tiene una economía muy diversa, por lo que un cambio horario puede impactar desde el campo hasta las grandes ciudades. Prepararse con anticipación ayuda a reducir errores en turnos, viajes y operaciones comerciales.

Informar a empleados y clientes de los cambios, especialmente en negocios con horarios nocturnos.​

Confirmar citas médicas, legales y de servicios que coincidan con las fechas de cambio.​

Ajustar progresivamente la hora de dormir unos días antes del cambio de marzo para minimizar el cansancio.​

Lista de acciones recomendadas en Texas

Revisar todos los sistemas de registro de horas laborales.

Confirmar horarios de transporte público y vuelos internos.

Actualizar paneles de tiempo de edificios inteligentes y sistemas de climatización.

Verificar la hora de sistemas de emergencia y centros de llamadas.

¿Qué dice el gobierno sobre el DST en Texas?

El gobierno federal mantiene las reglas generales del DST que Texas debe seguir, mientras el estado impulsa cambios a futuro. Organismos federales recalcan que el horario de verano ayuda a coordinar el transporte, las comunicaciones y la actividad económica entre estados.

Texas se suma a varios estados que han aprobado leyes “disparador” a la espera de un cambio federal.

Las autoridades recomiendan planificar turnos y operaciones justamente en las noches de cambio para reducir errores.

Hasta que no cambie la normativa nacional, la pauta en Texas seguirá siendo adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Texas adelanta o atrasa el reloj en marzo de 2026?

Adelanta una hora el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa la hora en Texas en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se vuelve al horario estándar.

¿Todas las ciudades de Texas cambian la hora igual?

La mayoría sí, aunque hay diferencias de zona horaria entre el centro y el oeste del estado; las áreas que observan DST siguen el mismo calendario.​

¿Texas quiere dejar de cambiar la hora?

Sí, la legislatura ha aprobado un proyecto para eliminar los cambios y crear un “Texas Time” permanente, pero requiere cambios federales.​

¿Qué sectores deben ser más cuidadosos con el cambio de hora?

Transporte, energía, salud, servicios 24/7 y grandes empresas que manejan turnos nocturnos.