En 2026, California volverá a ajustar sus relojes dos veces al año para alinearse con el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) que rige en casi todo Estados Unidos. El segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora y pasar directamente a las 3:00 a. m., lo que implica amaneceres un poco más oscuros pero atardeceres más tardíos, muy valorados en un estado donde la actividad económica, turística y social se extiende hasta la noche.

Este cambio impacta por igual a grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco y Sacramento, así como a comunidades del interior, que deben coordinar horarios laborales, escolares y de transporte en función del nuevo huso.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo de 2026, siguiendo la normativa federal de Estados Unidos. A las 2:00 a. m. hora local, los relojes deben adelantarse una hora y pasar directamente a las 3:00 a. m.

Fecha de inicio del horario de verano (DST): domingo 8 de marzo de 2026.

Hora exacta del cambio: 2:00 a. m., que salta a 3:00 a. m.​

California se mantiene alineado al Pacific Time y a las reglas federales de DST.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California?

Evento Fecha 2026 Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo Adelantar 1 hora (2:00 → 3:00). Fin horario de verano (DST) Domingo 1 de noviembre Atrasar 1 hora (2:00 → 1:00).

¿Cómo se debe ajustar el reloj en California?

Al inicio del horario de verano, los residentes de California deben adelantar una hora sus relojes, tanto analógicos como digitales sin sincronización automática. Cuando termina el horario de verano, el primer domingo de noviembre, se debe atrasar una hora para volver al horario estándar.

En marzo: adelantar el reloj de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (se pierde una hora de sueño).

En noviembre: atrasar el reloj de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. (se gana una hora).​

Los teléfonos inteligentes y computadoras suelen cambiar solos si la zona horaria está en modo automático.​

¿Qué aparatos debes ajustar manualmente?

Tipo de aparato ¿Cambia solo? Acción recomendada Teléfono inteligente Normalmente sí Verificar zona horaria automática. Computadora / laptop Generalmente sí Confirmar fecha y hora del sistema. Microondas y hornos No Cambiar la hora manualmente. Relojes de pared y despertadores No Ajustar antes de dormir. Panel del auto Depende del modelo Revisar menú de configuración.

¿Por qué California cambia la hora? ¿Qué dice la normativa?

California aplica el horario de verano porque forma parte del sistema federal de zonas horarias y DST regulado por el Uniform Time Act. El objetivo principal es aprovechar mejor la luz solar en las tardes, reducir el consumo de energía y favorecer ciertas actividades económicas.

El gobierno federal fija que el DST empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

La legislatura de California ha debatido la posibilidad de hacer permanente el DST, pero necesita aprobación del Congreso de EE.UU. para cambiarlo.

Durante el DST, los atardeceres se producen aproximadamente una hora más tarde, lo que incrementa la luz en la tarde.

Marco legal básico para California

Aspecto Detalle Zona horaria oficial Pacific Standard Time (PST). Período de DST De segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre. Regulación principal Uniform Time Act (federal). Debate sobre horario permanente Proposición 7 y proyectos posteriores.

¿Qué ciudades de California se ven afectadas?

Todas las principales ciudades de California ajustan su horario al inicio y fin del DST. Esto incluye centros urbanos clave tanto para negocios como para turismo y transporte.

Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco adelantan y atrasan la hora según el calendario federal.​

Sacramento (capital del estado) también se rige por el mismo cambio de hora.​

Ciudades del interior como Fresno, Bakersfield y Riverside siguen las mismas reglas, sin excepciones.

¿En qué ciudades cambia la hora en California?

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST 2026? Nota breve Los Ángeles Pacific Time Sí Cambia 8 de marzo y 1 de noviembre. San Francisco Pacific Time Sí Sigue reglas federales de DST. San Diego Pacific Time Sí Ajuste igual que resto del estado. Sacramento Pacific Time Sí Capital alineada a normativa federal.

¿Qué consejos prácticos conviene seguir en California para el verano 2026?

Una buena práctica es ajustar los relojes antes de ir a dormir la noche del sábado previo al cambio. También conviene revisar rutinas de transporte, citas médicas y vuelos, especialmente si cruzas estados con diferente aplicación del horario.

Activar la actualización automática de fecha y hora en el móvil.​

Verificar alarmas, calendarios y aplicaciones que dependan de la hora exacta.​

Usar el cambio de hora para revisar pilas de detectores de humo y otros dispositivos de seguridad del hogar.​

Lista rápida de verificación para el cambio de hora

Ajustar relojes analógicos, despertadores y electrodomésticos.

Confirmar horarios de transporte público y vuelos.

Revisar horarios de trabajo, clases y reuniones virtuales.

Verificar que las cámaras de seguridad y sistemas de domótica tengan la hora correcta.

¿Qué dice el gobierno de EE.UU. sobre el DST en California?

El Departamento de Transporte de EE.UU. es la autoridad federal que administra el horario de verano, las zonas horarias y su impacto en transporte y seguridad. Establece que el DST busca reducir accidentes de tráfico, ahorrar energía y facilitar el comercio interestatal.​

El gobierno federal indica que Hawái, la mayor parte de Arizona y algunos territorios no aplican DST, pero California sí lo hace.​

Cualquier cambio permanente (por ejemplo, quedarse siempre en hora de verano) requiere aprobación del Congreso.

Los sitios oficiales recomiendan comprobar los relojes y respetar las fechas para evitar confusiones en viajes y comunicaciones.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre cambio de horario en California

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026 en California?

Se adelanta una hora: el domingo 8 de marzo de 2026, de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa la hora en California en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el horario de verano y el reloj se atrasa una hora.

¿Todas las ciudades de California cambian la hora igual?

Sí, todo el estado está en Pacific Time y aplica el mismo calendario de DST.

¿Los celulares cambian solos la hora en California?

En la mayoría de casos sí, siempre que la opción de hora automática esté activada.​

¿Puede California dejar de cambiar la hora en el futuro?

Hay propuestas para fijar un horario permanente, pero necesitan autorización del Congreso de EE.UU.