Ante la masiva movilización terrestre de familias en Estados Unidos por el Memorial Day 2026 , las carreteras sufrirán embotellamientos que podrían arruinar los viajes de fin de semana largo. Ante esto, te presentaré los horarios de salida y retorno más recomendables para que evites el tráfico.

Como también se trata del inicio del verano en el país, millones de ciudadanos estadounidense querrán disfrutar de estas jornadas visitando a sus familiares, acudiendo a ciertos espacios de recreación o conocer nuevos lugares.

Un reciente informe de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) revela que aproximadamente 45 millones de personas tienen decidido realizar viajes durante este fin de semana del Día de los Caídos ; de este total, el 87% se trasladará en automóvil.

“A pesar del aumento en los precios del combustible, muchas personas siguen priorizando los viajes de placer durante los periodos vacacionales”, señaló Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel.

Ante el aviso de una gran presencia de coches en las carreteras del país, no cabe duda que se registre tráfico; sin embargo, es posible evitar dicha situación conociendo los horarios adecuados.

De este total de viajeros, el 87% se trasladará por auto durante el fin de semana de Memorial Day 2026. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los mejores y peores momentos para viajar previo al Memorial Day 2026

En caso hayas viajado durante este viernes 22 de mayo, posiblemente estuviste esperando por una buena cantidad de tiempo ante el tráfico que se ha registrado. Ahora, si planificas trasladarte este sábado 23 o domingo 24, así como retornar a tu hogar para el lunes 25, debes revisar con atención los siguientes horarios, según el AAA:

FECHA PEOR HORARIO PARA VIAJAR MEJOR HORARIO PARA VIAJAR Sábado 23 de mayo De 12 a 5 p.m. Antes de las 11 a.m. Domingo 24 de mayo Se prevé baja fluidez de tránsito Se prevé baja fluidez de tránsito Lunes 25 de mayo De 12 a 5 p.m. Antes de las 10 a.m.

Tomando en consideración los mejores horarios de viajar, no tendrás complicaciones para llegar a tu destino. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo proyectado, aquellos que pretenden regresar el domingo 24 disfrutarán de carreteras más despejadas, aunque se advierte que el lunes 25 podría ocurrir un tráfico pesado y constantes embotellamientos a lo largo de casi todo el día.