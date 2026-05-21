Ante la llegada del Día de los Caídos en Estados Unidos este lunes 25 de mayo, una fecha de reflexión nacional, han surgido dudas sobre el funcionamiento de comercios y los servicios. ¿También quieres conocer qué estará abierto en dicha fecha? Esta nota presentará un listado detallado de qué supermercados, bancos y dependencias de gobierno abrirán al público o suspenderán actividades por completo.

Para que tengas un mayor conocimiento, el Memorial Day se celebra el último lunes de mayo de cada año con el propósito de honrar a aquellos que perdieron la vida en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así lo explica el portal USA GOV .

En primera instancia, solo se conmemoraba a los soldados que fallecieron durante la Guerra Civil; no obstante, con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se decidió que debía recordarse a todo el personal militar de EE. UU. en la fecha señalada.

Para este año, se celebrará este lunes 25 de mayo y se esperan acciones tradicionales, tales como un minuto de silencio a las 3:00 p.m., izar la bandera de EE. UU. a media asta desde el amanecer hasta el mediodía o la visita de familiares a cementerios militares.

Por esa razón, es probable que ciertos servicios y comercios no estén disponibles. Conocer qué estará abierto y cerrado para esa fecha suele ser importante para que tomes tus precauciones desde ahora.

Para es último lunes de mayo, se rendirá tributo a todos los soldados que perdieron la vida realizando servicios militares. (Crédito: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Qué tiendas estarán abiertas en el Memorial Day 2026

Debido a esta festividad nacional, se espera la suspensión de actividades en los colegios, instituciones financieras y oficinas del gobierno a nivel federal; sin embargo, es posible que el sector comercial esté disponible, pero con jornadas recortadas. A continuación, estas son algunas de las grandes tiendas que abrirán sus puertas durante el Día de los Caídos, según Kare 11 :

Aldi

BJ’s Wholesale Club

CVS

Dollar General

Dollar Tree

Family General

Publix

Sam’s Club

Trader Joe’s

Walgreens

Walmart

Whole Foods

Kroger stores (Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s Food and Drug)

En caso te apetece comer en algún restaurante de comida rápida, ciertas cadena sí trabajarán para este 25 de mayo, tales como Starbucks, McDonald’s y Taco Bell. Como te indiqué anteriormente, es necesario revisar los horarios de atención de cada establecimiento.

Walmart estará abierto durante el Memorial Day; sin embargo, puede trabajar en horarios reducidos. (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Qué estará cerrado durante el Memorial Day 2026

Estos algunos de los negocios y servicios gubernamentales que estarán inactivos para este lunes 25 de mayo, citando al medio Kare 11:

Costco

Natural Grocers

United States Postal Service

UPS

FedEx

Bancos

Mercado de valores de EE. UU.

Oficinas gubernamentales