Después de varios años en la universidad, muchos graduados aspiran a obtener sueldos elevados cuando dan el salto al mundo laboral, pero pronto descubren que, debido a la fuerte competencia, no es sencillo conseguir un cargo con buena paga. En áreas como tecnología, finanzas o gestión de proyectos, las compañías no solo piden un título, sino también capacidades técnicas concretas y certificaciones que avalen esos conocimientos. Ante este panorama, numerosos recién egresados perciben que la formación académica por sí sola no es suficiente para sobresalir frente a postulantes con mayor trayectoria o especialización. Si te identificas con esta situación, no pierdas la motivación: hay certificaciones gratuitas que pueden ayudarte a superar los US$100,000 anuales y reforzar tu perfil en un periodo relativamente corto. A continuación, te contamos cuáles son.

Cabe mencionar que se tratan de credenciales ofrecidas por universidades, grandes empresas tecnológicas y plataformas de formación reconocidas que permiten adquirir competencias muy demandadas sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.

La demanda de profesionales en ciberseguridad y cloud está creciendo rápidamente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS CERTIFICACIONES GRATUITAS QUE TE AYUDARÁN A GANAR MÁS DE US$100,000 AL AÑO?

Campos como la ciberseguridad, la tecnología y la gestión de proyectos enfrentan una fuerte falta de profesionales, lo que ha disparado la oferta de puestos con sueldos por encima de los US$100,000 anuales para quienes cuentan con las competencias adecuadas y certificaciones de peso.

Si estás pensando que las capacitaciones especializadas pueden costarte mucho dinero, lo cierto es que hay varias gratuitas o cuentan con ayuda financiera total. “Las certificaciones para estos puestos están en plataformas como Coursera, Google y programas impulsados por grandes empresas tecnológicas que las hacen muy accesibles”, publica El Diario.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los empleos en seguridad informática crecerán un 29% entre 2024 y 2034, lo que generará un promedio de 16,000 plazas anuales, por lo que es importante cubrir las vacantes con personal calificado; entonces entran a tallar las certificaciones que puedes seguir y que tendrán mayor demanda laboral:

Google Career Certificate (Ciberseguridad o análisis de datos)

Costo habitual: $29 por mes en Coursera

Sin costo mediante ayuda financiera

AWS Certified Cloud Practitioner

Costo del examen: $100

$100 Costo de los materiales de preparación: gratuitos en AWS Training

CompTIA Security+

Brinda certificación reconocida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para roles federales.

Costo del examen: $425

$425 ¿Gratis? Existen vouchers gratuitos a través de programas como Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)

Google IT Support Professional Certificate

Costo: Gratis con ayuda financiera de Coursera

No necesitas una fortuna para aspirar a seis cifras: con las certificaciones adecuadas y ayuda financiera puedes transformar tu carrera (Foto: iStock)

SOBRE LAS CERTIFICACIONES GRATUITAS

Coursera ofrece ayuda financiera completa para todos los certificados de Google; el trámite, que se realiza en línea, suele resolverse entre 5 y 15 días. La plataforma indica que la aprobación es habitual cuando el solicitante demuestra una motivación profesional real.

Los Centros de Empleo Americanos (AJC), financiados por el Departamento de Trabajo, proporcionan formación gratuita bajo la ley WIOA, con certificaciones en tecnología, salud y gestión para residentes que cumplen requisitos de ingresos.

Además, la ONG Upwardly Global, especializada en integrar a profesionales inmigrantes al mercado laboral estadounidense, imparte programas de certificación gratuitos en tecnología y gestión de proyectos y ofrece orientación personalizada para encontrar empleo.