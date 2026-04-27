La American Lung Association publicó recientemente su informe anual “State of the Air”. Aunque ninguna ciudad del sur de Florida aparece entre las 25 más contaminadas, el estudio revela que la calidad del aire ha empeorado en algunas áreas de la región.

El reporte analiza datos entre 2022 y 2024 y evalúa a los condados según niveles poco saludables de ozono y contaminación por partículas, conocidos comúnmente como smog y hollín.

En el área metropolitana de Miami–Port St. Lucie–Fort Lauderdale, la calidad del aire bajó ligeramente, lo que expone a los residentes a más contaminación por ozono.

El área de Miami–Fort Lauderdale registra un aumento en la contaminación por ozono, aunque no figura entre las más afectadas del país. (Foto referencial: Freepik)

Según el informe, esta zona ocupa el puesto 132 de 226 en contaminación por ozono, el 110 de 224 en partículas a corto plazo y el 57 de 211 en partículas anuales. Esto indica que, aunque no está entre las peores, sí hay señales de deterioro.

“El aire limpio es esencial para la salud y el bienestar de las familias en toda Florida. Los niños merecen respirar aire que no los enferme”, afirmó Ashley Lyerly, directora senior de defensa de la organización.

Florida no es un caso aislado. A nivel nacional, unos 152 millones de personas en Estados Unidos, es decir, cerca del 44% de la población, viven en condados que obtuvieron una calificación reprobatoria en al menos uno de los indicadores de contaminación.

Expertos alertan que esta situación puede afectar gravemente la salud, especialmente en niños y personas con enfermedades respiratorias. (Foto referencial: Freepik)

“El aire limpio requiere trabajo. Desafortunadamente, las reversiones de las normas críticas sobre aire saludable por parte de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) están afectando a nuestros residentes. Instamos a los formuladores de políticas de Florida a tomar medidas para mejorar nuestra calidad del aire, y hacemos un llamado a todos para que le digan a la EPA que la salud de nuestros niños cuenta”, agregó Lyerly.

El informe también advierte que la red de monitoreo del aire en Florida es limitada. Si un condado no tiene sensores, no hay datos disponibles. En total, solo 35 de los 67 condados del estado pudieron ser evaluados en al menos una categoría. Esto significa que casi la mitad del estado respira ‘a ciegas’, sin datos oficiales que confirmen si su aire es seguro o no.

El análisis es tajante: tres de los condados más poblados del estado obtuvieron una ‘C’, la calificación más baja registrada en Florida para este periodo.

Días con altos niveles de ozono (35 de 67 condados de Florida)

Condado Calificación Promedio Alachua A 0.0 Baker A 0.0 Bay B 0.5 Brevard A 0.0 Broward A 0.0 Collier A 0.0 Columbia A 0.0 Duval B 0.3 Escambia B 0.7 Flagler A 0.0 Highlands B 0.3 Hillsborough C 2.0 Holmes A 0.0 Indian River A 0.0 Lake A 0.0 Lee B 0.3 Leon A 0.0 Liberty A 0.0 Manatee B 0.3 Marion B 0.3 Martin A 0.0 Miami-Dade C 1.2 Okaloosa A 0.0 Orange B 0.7 Osceola B 0.3 Palm Beach A 0.0 Pasco A 0.0 Pinellas C 1.3 Polk B 0.3 Santa Rosa A 0.0 Sarasota B 0.3 Seminole A 0.0 St. Lucie A 0.0 Volusia A 0.0 Wakulla A 0.0

Contaminación por partículas (16 de 67 condados de Florida)

Condado Calificación Promedio Alachua B 0.3 Brevard B 0.3 Broward C 1.5 Duval B 0.3 Escambia A 0.0 Hillsborough B 0.7 Leon B 0.7 Martin B 0.3 Miami-Dade C 1.0 Orange B 0.3 Palm Beach B 0.3 Pinellas B 0.7 Polk B 0.3 Sarasota B 0.3 Seminole B 0.7 Volusia B 0.3

Si no encuentras tu condado en la lista, el informe sugiere buscar directamente con tu dirección en la herramienta oficial AirView disponible en el sitio web.

En cuanto a la salud, el reporte indica que 32,9 millones de personas viven en condados con calificaciones reprobatorias en las tres categorías analizadas.

La organización advierte que tanto el ozono como la contaminación por partículas afectan a las personas en todas las etapas de la vida, causando síntomas como tos, dificultad para respirar, ataques de asma, empeoramiento de enfermedades pulmonares e incluso cáncer de pulmón.