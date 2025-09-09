“El conjuro 4: Últimos ritos” (“The Conjuring: Last Rites”), la franquicia de terror más taquillera de los últimos años, regresó a los cines como la última entrega de la saga principal, con Patrick Wilson y Vera Farmiga como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Más allá del caso real que inspira la trama, la cinta rindió un tributo especial en sus créditos finales a Dan Rivera. Conoce quién fue.

¿QUIÉN FUE DAN RIVERA?

La producción del "El conjuro 4: Últimos ritos" ("The Conjuring: Last Rites") rindió homenaje al veterano militar Dan Rivera, conocido como el guardián de la muñeca Annabelle, la verdadera Raggedy Ann custodiada desde finales de los años 60 en la colección de objetos de los Warren. Falleció en julio de 2025.

Dan Rivera era conocido como el guardián de la verdadera muñeca Annabelle (Foto: Dan Rivera / Instagram)

Además de investigar casos paranormales durante más de una década como miembro del NESPR, participaba en giras y conferencias explicando el legado del matrimonio más famoso del terror real.

El 13 de julio, mientras lideraba una charla en Gettysburg, Pensilvania, dentro de la gira Devils on the Run, comunicó sentirse mal y fue hallado sin vida en su habitación de hotel. El forense local confirmó que murió de causas naturales, vinculadas a problemas cardíacos preexistentes.

Su repentina muerte en julio de 2025 impactó en la comunidad los Warren y del mundo de los paranormal (Foto: Dan Rivera / Instagram)

¿CÓMO FUE EL HOMENAJE EN EL CONJURO 4 A DAN RIVERA?

En los créditos de "El conjuro: Últimos ritos", junto con un agradecimiento a Judy Warren y Tony Spera —hija y yerno de los Warren, presentes en un cameo—, aparece una dedicatoria solemne a Rivera. El director Michael Chaves explicó que el equipo buscó “la forma más respetuosa posible de honrarlo”, calificando su muerte como “un giro trágico e inesperado”.

Con este gesto, la franquicia reconoció su importancia en la custodia del objeto más emblemático de su universo: una muñeca que trascendió de mito urbano a fenómeno cultural global gracias al cine.