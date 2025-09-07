Más de una década después de haber seguido los casos paranormales de Lorraine y Ed Warren en “El conjuro”, la saga de películas llega a su fin con “The Conjuring: Last Rites”, que solamente en su día de estreno batió récords históricos. Si ya viste la cinta, de seguro quedaste conmovido por el cierre simbólico que recibe una de las parejas más emblemáticas del cine de terror moderno, pero también por los cameos que aparecieron al final. ¿Qué significado tienen? A continuación, la respuesta.

La cinta llegó oficialmente el 5 de septiembre de 2025 a los cines estadounidenses y un día antes a Latinoamérica. Está dirigida por Michael Chaves, cineasta también detrás de “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”), la anterior entrega de la saga que nació en el 2013.

Doce años después del lanzamiento de la primera película de la saga “El conjuro”, la historia de Ed y Lorraine Warren llega a su fin con “The Conjuring: Last Rites” (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁLES FUERON LOS CAMEOS FINALES EN “THE CONJURING: LAST RITES”?

Al final de “The Conjuring: Last Rites”, vemos a Ed acompañando a su hija Judy al altar, donde lo espera su futuro esposo Tony Spera. Entre los invitados a la boda se encuentran personajes que formaron parte de la saga de películas, varios de ellos son las personas a los que ayudaron los Warren. Así tenemos a Carolyn Perron (Lili Taylor) y su hija Cindy (Mackenzie Foy) del primer filme “El conjuro” (2013), Peggy Hodgson (Frances O’Connor) y su hija Janet (Madison Wolfe) de “El conjuro 2” (2016) y el joven David Glatzel (Julian Hilliard), el niño poseído de “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo”.

Otro de los cameos que se vio al final fue el de la actriz Natalia Safran, quien interpretó a la Hermana Chloe de “La Monja II”. Pero si pensabas que solamente personajes emblemáticos de cintas anteriores de la franquicia aparecieron, estás equivocado; pues también estuvo presente James Wan, director de las dos primeras películas principales de “El Conjuro” y productor ejecutivo de toda la franquicia.

Carolyn Perron en la primera película "El conjuro" (2013). El personaje fue interpretado por la actriz Lili Taylor, quien estuvo presente en el cameo final de “The Conjuring: Last Rites” (Foto: New Line Cinema / The Safran Company / Evergreen Media Group)

EXPLICACIÓN DE LOS CAMEOS FINALES

El director Michael Chaves explicó que los cameos al final de “El Conjuro 4: último Ritos” fueron para dar un gran cierre a la franquicia. “Estamos haciendo una película que comienza con el nacimiento de su hija, casi lo pierden y luego todo termina con su liberación. Termina con el matrimonio y su partida al mundo. Esa es la columna vertebral y prácticamente reestructura toda la película”, dijo a Entertainment Weekly.

Respecto a la presencia de Wan en el filme señaló cómo tuvo que convencerlo, pues se resistía al inicio, pero ante tanta insistencia lo logró: “Yo le dije: ‘James, tienes que hacerlo. La gente se va a volver loca al verte aquí’. Simplemente cierra el círculo de la manera más profunda… Es el Stan Lee de este universo. Es la chispa que lo impulsó todo. Verlo ahí es esencial”.