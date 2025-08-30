“The Conjuring: Last Rites” (en América Latina: "El conjuro 4: Últimos ritos" y en España: "Expediente Warren: El último rito“) es la producción con la que la historia de Ed y Lorraine Warren se despide de la pantalla grande. Así, si quieres saber cómo ver cada una de las anteriores películas del universo “El conjuro”, esta nota de Gestión Mix es para ti. Aquí te explicamos el orden para disfrutarlas según la cronología interna de la historia y te contamos en qué plataforma están disponibles.

Vale precisar que la saga de terror se compone de 9 largometrajes en total, los cuales se dividen en tres líneas narrativas principales:

Trilogía principal de “El conjuro” : sigue directamente a los Warren.

: sigue directamente a los Warren. Trilogía de “Annabelle” : se centra en la muñeca poseída.

: se centra en la muñeca poseída. Las dos entregas de “La Monja”: explora los orígenes del demonio Valak.

¿CÓMO VER LAS PELÍCULAS DE “EL CONJURO” EN ORDEN CRONOLÓGICO?

A continuación, te revelamos cómo debes ver las películas de la franquicia si es que quieres seguir el orden basado en los años en los que ocurren los eventos de la trama.

1. " La monja " (2018)

Año en la historia: 1952

¿De qué trata? Una joven monja viaja con un sacerdote a Rumania para descubrir los secretos detrás de un espíritu maligno que atormenta un lugar sagrado.

2. " Annabelle: Creation " (2017)

Año en la historia: 1955

¿De qué trata? Años después de la muerte de su hija, un muñequero y su esposa albergan a un grupo de huérfanas, que pronto conocerá el horror con una de sus tenebrosas creaciones.

3. " La monja II " (2023)

Año en la historia: 1956

¿De qué trata? Cuatro años después de los eventos de “La monja”, el demonio Valak regresa para aterrorizar a una escuela internado en Francia.

4. " Annabelle " (2014)

Año en la historia: 1967

¿De qué trata? El terror no da tregua para una pareja que, tras sufrir un ataque en su propia casa, descubre que una malvada entidad sobrenatural ha poseído a su muñeca de porcelana.

5. " El conjuro " (2013)

Año en la historia: 1971

¿De qué trata? Los Warren investigan una casa atormentada por un espíritu maligno que posee a la madre de familia.

6. " Annabelle 3: Viene a casa " (2019)

Año en la historia: 1972

¿De qué trata? La muñeca Annabelle despierta a los espíritus malignos del museo de los Warren para a la hija adolescente de los demonólogos.

7. " El conjuro 2 " (2016)

Año en la historia: 1973

¿De qué trata? Una mujer solicita la ayuda de los Warren cuando su hija libera sin querer a un malévolo espíritu en su casa en Londres.

8. " El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo " (2021)

Año en la historia: 1977

¿De qué trata? Los Warren investigan un caso de posesión demoníaca usado como defensa legal en el primer juicio de este tipo en EE. UU.

9. " The Conjuring: Last Rites " (2025)

¿De qué trata? Ed y Lorraine Warren enfrentan su último caso paranormal en lo que será su investigación más peligrosa.

¿DÓNDE VER LAS PELÍCULAS DE LA SAGA “EL CONJURO”?

Las ocho primeras películas de la saga “El conjuro” están disponibles a nivel internacional a través de HBO Max.

Entonces, para disfrutarlas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Por otro lado, “The Conjuring: Last Rites” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 4 de septiembre del 2025

: jueves 4 de septiembre del 2025 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 5 de septiembre del 2025

"The Conjuring: Last Rites" es una película dirigida por Michael Chaves que continúa la historia de Ed y Lorraine Warren (Foto: Warner Bros.)