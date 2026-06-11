La emoción del Mundial FIFA 2026 ya se vive en todo el planeta y millones de aficionados están pendientes del esperado debut entre México y Sudáfrica desde el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México . El partido inaugural promete paralizar a toda Latinoamérica con un ambiente espectacular, tribunas repletas y una audiencia global gigantesca siguiendo cada jugada del inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia.

El encuentro entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio de 2026 (1:00 p.m. CDMX) y podrá verse EN VIVO en distintos países de Sudamérica mediante la señal de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO Online. Los fanáticos ya cuentan las horas para disfrutar del arranque oficial del Mundial 2026 y seguir el partido desde televisores, celulares, tablets y Smart TV con cobertura completa, previa especial y transmisión minuto a minuto.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para México vs. Sudáfrica?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible con internet.

La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.

Para ver el México vs. Sudáfrica EN VIVO online mediante DGO debes:

Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.

Iniciar sesión con tu cuenta activa.

Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.

Además, la plataforma será compatible con:

Android

iPhone y iPad

Smart TV

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Navegadores web

¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.

Estos son algunos de los países donde podrá verse el México vs. Sudáfrica por DIRECTV:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.

Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica

Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:

Perú

DGO Básico: desde US$14.99 mensuales

Argentina

DGO Full: desde US$16.99 mensuales

Chile

DGO: desde US$15.99 mensuales

Colombia

DGO: desde US$13.99 mensuales

Ecuador

DGO: desde US$14.99 mensuales

Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Sudamérica?

Estos son los horarios confirmados para seguir el partido inaugural del Mundial 2026:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.