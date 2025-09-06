Para quienes disfrutan del terror en la gran pantalla, el anuncio de “El Conjuro 4: Últimos Ritos” no pasó desapercibido. Al confirmarse como la conclusión de la saga principal del llamado Conjuring Universe, quedó claro que no se trataba de una continuación cualquiera, sino del punto final de una historia que marcó a toda una generación de fans. Con la esperada reaparición de Patrick Wilson y Vera Farmiga en la piel de los célebres Ed y Lorraine Warren, el interés alrededor del estreno alcanzó niveles altísimos. Lo sorprendente fue que, a tan solo 24 horas de llegar a cines, la cinta ya estaba batiendo marcas de taquilla que pocos pensaban ver tan rápido.

Estrenada oficialmente el 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos —con funciones previas desde el 4 por la noche—, la cinta dirigida por Michael Chaves ha logrado cifras que no solo confirman su impacto, sino que también la colocan entre los lanzamientos más exitosos del año. Y lo mejor es que estos logros no vienen solo del entusiasmo, sino de un fenómeno de audiencia real. Por ello, vamos a repasar los récords que ha roto “Últimos Ritos” en su primer día.

"The Conjuring: Last Rites" en la película del director Michael Chaves con la que se cierra la historia de los Warren en el universo "El conjuro" (Foto: Warner Bros. Pictures)

RÉCORD DE PREVENTA MÁS ALTO EN LA HISTORIA DEL UNIVERSO “CONJURING”

Lo primero que hay que destacar es que “El Conjuro 4” alcanzó US$8.5 millones solo en funciones de preventa el jueves por la noche. Esto la convirtió en la mejor noche de preestreno de toda la saga, superando a “La Monja” de 2018, que había logrado US$5.4 millones en ese mismo marco.

Para quienes hemos seguido la saga desde su inicio en 2013, este número representa mucho más que una cifra: es una prueba del cariño que el público aún le tiene a esta franquicia que ya lleva más de una década en cartelera.

Un nuevo demonio se hace presente en "El conjuro 4: últimos ritos". (Foto: Warner Bros.)

EL MEJOR ESTRENO DE VIERNES EN UNA PELÍCULA DE TERROR EN 2025

El viernes, ya en su primer día completo en cartelera, “Últimos Ritos” recaudó US$30 millones (sumando los 8.5M del jueves). Esto no solo aplastó todas las proyecciones iniciales, que estimaban entre US$40 y US$50 millones para el fin de semana, sino que también se convirtió en el mejor viernes para una película de terror en lo que va de 2025, dejando atrás a cintas como “Final Destination: Bloodlines” (US$5.5M en preestreno) y “Sinners” (US$4.7M).

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan para la última aventura de Lorraine y Ed Warren en "El conjuro 4: últimos ritos". (Foto: Warner Bros.)

EL ESTRENO MÁS EXITOSO DE TODO EL UNIVERSO DE “EL CONJURO”

Hasta ahora, el récord de mejor fin de semana de estreno en el Conjuring Universe lo tenía “The Nun”, con US$53,8 millones en 2018. Pero todo indica que “Últimos Ritos” va a dejar atrás esa marca. Las proyecciones ajustadas de último minuto apuntan a un estreno de US$65 millones en su primer fin de semana.

Si esta cifra se mantiene (y no se desploma el sábado, como suele pasar en el género), estaríamos hablando del mejor debut de toda la franquicia, que incluye también las sagas derivadas de “Annabelle” y “La Monja”.

Vera Farmiga como Lorraine Warren y Mia Tomlinson como Judy en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

UNO DE LOS MEJORES ESTRENOS DE SEPTIEMBRE EN LA HISTORIA DEL CINE

Por si fuera poco, “El Conjuro 4: Últimos Ritos” también entró al top 5 de los estrenos más taquilleros del mes de septiembre en toda la historia. Solo quedó detrás de verdaderos gigantes como “It” (2017) con US$123M, “Beetlejuice Beetlejuice” (2024) con US$111M, “It: Capítulo Dos” (2019) con US$91M y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021) con US$75.3M.

No está nada mal para una cinta de terror que, además, cierra una saga con más de US$2.3 mil millones recaudados a nivel mundial.

La actriz británica Mia Tomlinson asume el rol principal de Judy Warren a lo largo de la película de terror "The Conjuring: Last Rites" (Foto: Warner Bros. Pictures)

EL MEJOR DEBUT DE WARNER BROS. Y NEW LINE EN EL AÑO

Con esta cifra, Warner Bros. puede respirar tranquila. Y no exagero si digo que está celebrando. “Últimos Ritos” es su cuarta película de terror consecutiva que debuta en el puesto número uno y su séptimo estreno número uno del 2025. También marca el mejor lanzamiento de terror del año para el estudio, superando a “Final Destination: Bloodlines”, que debutó con US$51 millones en mayo.

La actriz estadounidense Vera Farmiga regresa como Lorraine Warren en la película "The Conjuring: Last Rites". A lo largo de la franquicia, ella es reconocida como una respetada demonóloga (Foto: Warner Bros.)

UN FENÓMENO DEMOGRÁFICO: PÚBLICO JOVEN Y LATINO AL FRENTE

Lo que más me llamó la atención fue el perfil del público. Según los datos de ComScore y Screen Engine, el 69% del público durante las funciones previas fue de entre 18 y 34 años, con una respuesta altísima del público de entre 13 y 17 años (92% de calificación positiva). Además, el 44% de la audiencia fue latina o hispana, lo cual muestra una conexión fuerte con ese público en particular, algo que ya se ha visto antes en éxitos del terror.

Vera Farmiga como Lorraine Warren y Mia Tomlinson como su hija Judy en una escena de la película "The Conjuring: Last Rites" (Foto: Warner Bros. Pictures)

CRÍTICAS DIVIDIDAS, PERO ÉXITO IMPARABLE

Aunque la película no ha tenido el mejor recibimiento por parte de la crítica —con un 58% en Rotten Tomatoes, el peor dentro de las cuatro entregas principales—, esto no ha afectado su arranque. Es más, otras cintas como “La Monja”, que apenas tuvo un 24% de aprobación crítica, lograron cifras millonarias igualmente. Así que, al parecer, el boca a boca sigue siendo más poderoso que cualquier reseña negativa.

