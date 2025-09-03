Si lo tuyo es el cine de terror, probablemente ya tengas marcada en el calendario la llegada de “El Conjuro: Últimos Ritos”, la cuarta película central dentro del universo que ideó James Wan. Se trata de uno de los estrenos más esperados por quienes disfrutan de historias sobrenaturales, y me incluyo entre ellos. Después de tantas entregas y expedientes, nunca está de más refrescar la memoria antes de entrar a la sala, porque nuestra mente puede jugarnos una mala pasada y hacer que pasemos por alto detalles importantes.

La historia de los Warren se ha expandido muchísimo desde el estreno de “El Conjuro” en 2013. A estas alturas, 12 años después y varias películas, ya no estamos solo frente a una pareja de investigadores paranormales, sino ante un universo completo que mezcla hechos reales, posesiones, cultos satánicos y objetos malditos. Así que, si piensas ver “Últimos Ritos” sin sentirte perdido, aquí te dejo lo más importante que deberías recordar.

TODO ESTO DEBES RECORDAR ANTES DE VER “EL CONJURO 4”

1. ¿De qué trata “Últimos Ritos”?

Lo primero que hay que saber es que “El Conjuro: Últimos Ritos” nos llevará a 1986, donde Ed y Lorraine Warren enfrentan lo que parece ser su último caso juntos. Esta vez, intentarán expulsar un demonio de la casa de una familia en Pensilvania. Todo apunta a que será una historia mucho más emocional y peligrosa, sobre todo porque las condiciones físicas del protagonista no son las mejores.

La película se basa en el caso real de la familia Smurl, un expediente bastante oscuro dentro de los registros paranormales de la pareja. Así que, si te suena la historia, no es casualidad: como en entregas anteriores, esta también parte de eventos que sí ocurrieron.

2. Los Warren no son personajes ficticios

Esto es clave. Ed y Lorraine Warren fueron personas reales, investigadores paranormales que dedicaron su vida a casos de actividad demoníaca. Aunque las películas han tomado ciertas libertades, la base de cada historia se encuentra en los archivos que ellos mismos documentaron. Casos como el de Annabelle, Amityville o Enfield realmente fueron investigados por ellos.

Y aunque el cine siempre exagera un poco, no se puede negar que la figura de los Warren ha dejado huella. En “Últimos Ritos”, los veremos nuevamente interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes han dado vida a estos personajes desde el inicio de la saga.

En "El Conjuro 4: Últimos Ritos", Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretan a Ed y Lorraine Warren, respectivamente (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. El estado de salud de Ed podría marcar la diferencia

Algo que no se puede ignorar es que Ed Warren ya venía con problemas de salud desde la tercera película (“El Diablo Me Obligó a Hacerlo”). Sufrió un infarto durante un exorcismo, y desde entonces ha estado medicado. Eso lo pone en una posición vulnerable, especialmente ahora que enfrenta una amenaza mayor.

No está claro si este será su último enfrentamiento con el mal, pero el hecho de que la película se titule “Últimos Ritos” da para pensar. Es probable que ese desgaste físico se convierta en un punto dramático fuerte dentro de la trama, aunque lo mejor será esperar para ver qué sucede.

El actor estadounidense Patrick Wilson vuelve a interpretar a Ed Warren en "El conjuro 4" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Judy Warren (la hija de la pareja) ahora es adulta… y está en peligro

Otra cosa importante es que veremos a Judy Warren ya como una adulta. Si seguiste la saga, recordarás que cuando comenzó era solo una niña. Ahora, en 1986, está a punto de casarse y, por lo que muestra el tráiler, será parte clave del conflicto.

En “Últimos Ritos”, Mia Tomlinson interpreta a Judy, siendo la tercera actriz que la encarna. Su aparición no será solo simbólica: al parecer, se verá envuelta en una situación bastante peligrosa, lo que podría activar nuevamente los poderes clarividentes de su madre.

5. Lorraine y su conexión espiritual

Si hablamos de poderes, hay que recordar que Lorraine Warren tiene habilidades psíquicas y clarividentes. Ha sido su don lo que ha permitido resolver casos en todas las películas, aunque también ha sido fuente de sufrimiento.

Lorraine puede ver espíritus, tener visiones y hasta sentir emociones que no son suyas. Esta conexión la hace extremadamente sensible a los entes demoníacos, y aunque le ha salvado la vida a muchos, también la ha puesto en peligro en más de una ocasión.

Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

6. La familia Perron regresa

Para los que tienen buena memoria, les sonará este nombre: la familia Perron, protagonista del primer “Conjuro”. Pues bien, dos de sus miembros —Carolyn y Cindy— regresan en “Últimos Ritos”, esta vez como invitados a la boda de Judy.

Es un lindo guiño al inicio de la saga, pero también es una forma de cerrar el círculo con quienes estuvieron allí desde el principio. Claro, en una película de terror, no todo lo que parece “lindo” termina siéndolo.

7. La amenaza de los Discípulos del Carnero

Un detalle que no muchos recuerdan es que el culto satánico de los Discípulos del Carnero ha estado presente en varias entregas del universo de “El Conjuro”. Tuvieron un rol importante en “Annabelle” y en “El Diablo Me Obligó a Hacerlo”, y aunque fueron derrotados, su influencia no ha desaparecido del todo.

Isla, la villana de la tercera película, heredó conocimientos de este culto. Y aunque no se ha confirmado que aparezcan en “Últimos Ritos”, es muy posible que algo de esa oscuridad aún esté presente en la historia.

8. ¿Veremos a Valak o a Annabelle?

Dos de los rostros más conocidos del universo “El Conjuro” son Valak (La Monja) y Annabelle. Aunque no son protagonistas en esta entrega, ambos siguen presentes. Annabelle sigue encerrada en el museo oculto de los Warren, y el demonio Valak fue desterrado al infierno por Lorraine, pero eso no impide que su presencia se sienta.

No sería raro que haya alguna referencia o incluso una aparición breve, especialmente si “Últimos Ritos” busca cerrar la historia con todos los elementos que hicieron famosa a la franquicia.