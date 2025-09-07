El terror cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, y disfrutarlo nunca fue tan fácil gracias a la amplia variedad de propuestas disponibles, ideales tanto para ver en soledad como en compañía. Entre todas esas opciones, hay una saga que consiguió atraparme de manera especial: “El Conjuro” (conocida en inglés como “The Conjuring”). Su atractivo no se limita a los sustos bien elaborados ni a la cuidada construcción de atmósferas lúgubres, sino a la habilidad con la que formó un universo interconectado. Spin-offs, hechos inspirados en la vida real y la presencia icónica de los investigadores Ed y Lorraine Warren, llevados a la pantalla por Patrick Wilson y Vera Farmiga, dieron vida a una franquicia que redefinió el cine paranormal contemporáneo.

Desde su estreno en 2013 bajo la dirección de James Wan, “El Conjuro” no solo revitalizó el género, sino que dio pie a uno de los universos cinematográficos más rentables de la historia del cine de terror. Con más de 10 películas, incluyendo precuelas y derivados como “Annabelle” y “La Monja”, la saga ha generado más de US$2 mil millones a nivel mundial para Warner Bros. Pero, seamos honestos: no todas las entregas están al mismo nivel.

A lo largo de los años, algunas películas lograron ser auténticas joyas del horror moderno, mientras que otras nos hicieron saltar más de fastidio que de miedo: tramas flojas, jumpscares predecibles o personajes planos. Aun así, cada una tiene su encanto —o su polémica— y merece ser analizada.

Por eso, me senté con calma, repasé cada película y encontré este ranking definitivo de todas las cintas del universo de “El Conjuro”, ordenadas de la peor a la mejor, según Rotten Tomatoes.

Los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren en la franquicia "El conjuro" (Foto: Warner Bros.)

RÁNKING DE LAS PELÍCULAS DE LA SAGA DE “EL CONJURO”

10. “La Monja” (2018) – ★ 24%

“La Monja” pintaba para ser épica, pues tenía todo: ambientación gótica, un demonio aterrador (Valak) y la promesa de explorar los orígenes del mal que vimos en “El Conjuro 2”, pero se quedó en promesa. Pese a estar escrita por James Wan y contar con un elenco sólido como Demián Bichir y Taissa Farmiga, la cinta terminó siendo una colección de jumpscares sin sustancia ni lógica interna.

Aun así, la película fue un éxito comercial (más de US$360 millones) y ya sabemos que el dinero manda: se ganó su secuela.

9. “La maldición de La Llorona” (2019) – ★ 26%

Dirigida por Michael Chaves, esta cinta apenas si se conecta con el universo de “El Conjuro” (salvo por el Padre Pérez), y eso se nota. Aunque la leyenda de “La Llorona” tenía un enorme potencial para el terror latinoamericano, la película terminó siendo genérica y sin alma.

Pero algo bueno salió de esto: Chaves se convirtió en uno de los directores recurrentes de la saga y mejoró con el tiempo.

8. “Annabelle” (2014) – ★ 28%

Tras su breve y perturbadora aparición en “El Conjuro”, todos queríamos saber más sobre Annabelle, la muñeca poseída. Pero lo que recibimos fue una historia floja y predecible. Con todo y eso, sentó las bases para desarrollar futuros spin-offs mejor estructurados.

No fue un gran inicio para los derivados, pero fue un punto de partida necesario.

7. “La Monja II” (2023) – ★ 51%

Esta secuela fue un pequeño paso adelante respecto a la original. Taissa Farmiga regresa como la hermana Irene, y hay más tensión y atmósfera. La historia nos lleva a Francia y retoma el conflicto con Valak, ahora con más contexto.

Aunque sigue sin brillar en creatividad, al menos logra mantener el interés y entrega momentos que sí logran poner la piel de gallina.

6. “El Conjuro: Últimos Ritos” (2025) – ★ 53%

La última entrega de la saga principal. Una despedida emotiva para Ed y Lorraine Warren, que, aunque no es perfecta, funciona como cierre narrativo. La historia del espejo embrujado y la familia Smurl rescata el estilo más íntimo y familiar de la primera película.

Los fans de la pareja protagonista van a disfrutar esta cinta por el factor emocional. Es más sangrienta, más oscura, y algo nostálgica.

5. “El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” (2021) – ★ 56%

La única película de la trilogía principal que no fue dirigida por James Wan (la tomó Michael Chaves). La premisa era potente —un juicio real donde el acusado alega posesión demoníaca— pero la ejecución quedó a medio camino.

Lo que la salva es la química de Patrick Wilson y Vera Farmiga. Sin ellos, probablemente estaría más abajo en este ranking.

4. “Annabelle viene a casa” (2019) – ★ 64%

Esta sí que fue divertida. Un homenaje al cine de casas embrujadas con adolescentes al borde del colapso y una atmósfera cargada. Aunque no da tanto miedo, funciona perfecto como película de entretenimiento.

Además, tenemos a los Warren en el elenco (aunque en segundo plano), lo que le da más valor dentro del universo.

3. “Annabelle: La creación” (2017) – ★ 70%

Aquí sí que se redimieron. Dirigida por David F. Sandberg, esta precuela es todo lo que “Annabelle” (2014) debió ser. Bien escrita, bien actuada y con una tensión constante que nunca suelta.

Explora el origen de la muñeca y logra algo muy difícil: dar miedo genuino. Para muchos, fue la sorpresa más grata del universo.

2. “El Conjuro 2” (2016) – ★ 80%

James Wan lo volvió a hacer. Esta vez en Enfield, Londres, con una historia inspirada en hechos reales que amplía el mundo sobrenatural y personal de los Warren. Hay momentos inolvidables (el cuadro de Valak, por ejemplo) y secuencias cargadas de emoción.

La mezcla de drama familiar con lo paranormal está tan bien equilibrada que, para muchos, esta es la mejor película. Para mí, está muy cerca.

1. “El Conjuro” (2013) – ★ 86%

La número uno tenía que ser la original. La que lo empezó todo. Dirigida por James Wan, fue un respiro fresco en el género cuando más lo necesitábamos. Ambientación impecable, actuaciones sólidas, sustos bien construidos y una historia que se siente real.

Fue un enorme éxito en crítica y taquilla, y hoy sigue siendo una de las mejores películas de terror del siglo XXI. Si no la has visto, deberías hacerlo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.