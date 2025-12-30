Para ver el gran final de “Stranger Things”, la exitosa serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer, el reparto principal se reunió para una proyección privada del final del popular show. No obstante, no todos los protagonistas lograron asistir al evento del 26 de diciembre. Millie Bobby Brown no se reunió con sus compañeros de elenco en el Teatro París de la ciudad de Nueva York.

Durante una entrevista de Good Morning America, Noah Schnapp, quien interpreta a Will, compartió que él y el elenco, incluidos Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin) y Sadie Sink (Max), tenían planes de ver el último episodio juntos.

“Estoy nervioso por verlo”, señaló. “Una vez que lo veas, se acabó. Será el último episodio que veremos juntos”. En conversación con People también indicó que planeaban “alquilar un teatro y verlo como elenco juntos”. “Estoy nervioso, como, ¡Dios mío!”, agregó. “Pero una vez que llegas a ese cierre, es como si el libro estuviera cerrado”.

La actriz Millie Bobby Brown no se reunió con sus compañeros de elenco para ver el último episodio de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE MILLIE BOBBY BROWN NO ASISTIÓ A LA PROYECCIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO DE “STRANGER THINGS”

De acuerdo con People, Millie Bobby Brown, no asistió a la proyección del episodio final de “Stranger Things” debido a una lesión, específicamente, una dislocación de hombro. La misma que le impidió asistir a su entrevista en Good Morning America el 15 de diciembre de 2025, donde tenía previsto aparecer junto a su coprotagonista Noah Schnapp.

En GMA, la actriz de 21 años compartió un video donde reveló que se había caído y mostró su brazo en cabestrillo negro. “Lamento mucho no haber podido estar allí con ustedes”, explicó Brown en un mensaje pregrabado. “Me caí. Quería seguir participando como pudiera, porque ya me conoces, Noah, tengo que centrarme en mí”.

A pesar de que no pudo ver el capítulo final de “Sranger Things” junto a sus compañeros de reparto, Millie Bobby Brown “consiguió un enlace para verla al mismo tiempo”.

La lesión también evitó que se presentará en un evento en el Museo Paley de Nueva York, al que asistieron Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Jamie Campbell Bower, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke y Caleb McLaughlin.

¿CÓMO VER EL ÚLTIMO EPISODIO DE “STRANGER THINGS”?

El último episodio de la quinta temporada de “Stranger Things” se estrenará el 31 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el final de la exitosa serie solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.