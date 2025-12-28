Giros inesperados y emociones intensas es lo que viene dejando a su paso la quinta y última entrega de “Stranger Things”. Aunque cada escena nos mantiene en vilo, una que nos dejó sin palabras fue cuando conocimos sobre un nuevo peligro para nuestros protagonistas. Se trata de El Abismo. ¿Qué es? A continuación, la explicación que dieron los hermanos Duffer.

Vale precisar que la entrega cinco de la exitosa serie dramática de suspenso, ciencia ficción y terror estadounidense tiene ocho episodios que se emiten en tres partes: el primero, de cuatro capítulos llegó el 27 de noviembre; el segundo, de tres episodios, el 25 de diciembre; y el tercero, de un capítulo, el 31 de diciembre.

¿CUÁNDO VEMOS EL ABISMO EN LA TEMPORADA 5?

El Abismo aparece por primera vez en los episodios del segundo volumen de la temporada 5 de “Stranger Things”. ¿Cuándo? El momento en el que los personajes cruzan más allá del Mundo del Revés, mostrándonos un espacio vacío y oscuro que conecta con la llamada Dimensión X.

El instante en el que los vemos claramente es durante las secuencias en las que Vecna arrastra o lleva a Eleven y a los demás a él, demostrándonos sobre la existencia de una dimensión más profunda que ha manipulado a su antojo.

Con la temporada 5, "Stranger Things" se despide de sus fans (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES EL ABISMO EN “STRANGER THINGS 5”?

En una entrevista exclusiva con Liam Crowley de ScreenRant, los hermanos Matt y Ross Duffer revelaron qué es El Abismo y cómo surgió la idea de crearlo.

“Eso fue algo de la primera temporada. Cuando planeamos la serie, hablamos del Mundo del Revés y necesitábamos entender exactamente qué era. Trabajamos con los guionistas. En aquel entonces no se llamaba El Abismo, creo que lo llamábamos Dimensión X”, señaló Ross Duffer.

Tras confirmar que se trataba de la Dimensión X, por parte de Matt Duffer, Ross continuó explicando que se trataba de una referencia a las Tortugas Ninja Adolescentes. “El Mundo del Revés siempre fue un puente hacia esta otra dimensión, y de ahí venían los monstruos”.

Después de esta explicación, Matt Duffer sentenció todo a modo de resumen: “Técnicamente es otro planeta”.

En resumen, El Abismo es un espacio del que proceden los Demogorgones, el Azotamentes y Vecna. Con todo esto, podemos deducir que cuando Eleven derrotó a Henry en 1979, nunca lo envió al Mundo del Revés, sino directamente a esa Dimensión X.

Por tanto, el Mundo del Revés es en realidad es un puente o agujero de gusano hacia otra dimensión, que ahora conocemos como El Abismo.