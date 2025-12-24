Los hermanos Duffer adelantaron que la quinta temporada de “Stranger Things” tendrá la muerte “más violenta” de la serie de Netflix. “Yo diría que la temporada 5 no es tan violenta como la temporada 4, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”, señaló Matt en una conversación anterior con The Times. La primera parte de la última entrega no incluyó muertes relevantes, por lo tanto, la impactante muerte anunciada podría producirse en alguno de los tres episodios del Volumen 2. Entonces, ¿Quién podría ser la víctima?

La escena violenta de la que hablaron los hermanos Duffer podría estar reservada para el capítulo final, pero eso no significa que los protagonistas de esta exitosa serie estén a salvo. Poco antes del estreno de la quinta temporada, en redes sociales se discutía sobre los personajes que tienen más probabilidades de morir, y tras los eventos del Volumen 1, el debate continúa.

De hecho, el tráiler de la segunda parte de la última temporada de “Stranger Things” pone el foco en Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Steve Harrington (Joe Kerry), ya que repiten la frase, “Si mueres, yo igual”. En conversaciones con ET, Matarazzo habló sobre cómo los fanáticos pueden prepararse para la emotiva conclusión.

“Entiendo la ansiedad. Te entiendo. Todos estamos aquí para brindarte todo el apoyo que puedas, pase lo que pase. Si tu ser querido ya no está con nosotros, ¿quién sabe? No tengo palabras de consuelo. Para prepararte lo mejor posible: consigue pañuelos, un helado, invita a tus amigos y familiares”, declaró.

ESTOS SON LOS PERSONAJES QUE PODRÍAN MORIR EN “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2

1. Kali / Ocho

Después del inesperado regreso de Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen) en el cuarto capítulo de la temporada 5 de “Stranger Things”, sin duda se unirá a la batalla contra Vecna (Jamie Campbell Bower). No obstante, debido a los experimentos a los que la Dra. Kay (Linda Hamilton) podría no ser capaz de sobrevivir a un enfrentamiento con Henry Creel.

Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen) reapareció en el cuarto episodio de la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

2. Murray

Desde que Murray (Brett Gelman) se unió al equipo se ha encargado de proporcionar información clave para la aventuras de los protagonistas, pero ahora que la acción se traslada al Upside Down podría ser el final de su labor.

Murray (Brett Gelman) podría morir en la segunda parte de la quinta temporada de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

3. Jonathan y Nancy

El tráiler de los nuevos episodios de “Stranger Things” revela que Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) estarán en peligro. La pareja parece estar cerca de una explosión. Una de las teorías de los fans señala que, Jonathan podría morir protegiendo a su novia. ¿Le propondrá matrimonio antes de que eso suceda?

Jonathan (Charlie Heaton) y Nancy (Natalia Dyer) en el tráiler del volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things” (Foto: Captura de video)

4. Steve Harrington

Steve se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los fans, así que su muerte sería un duro golpe. Aunque no es tan probable que Harrington muera, no está a salvo, ya que está en constante peligro y dispuesto a proteger a los miembros del grupo.

En el tráiler de la segunda parte de la quinta temporada de "Stranger Things", Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Steve Harrington (Joe Kerry) están en peligro (Foto: Netflix)

5. Hopper

Hopper (David Harbour) ha estado cerca de la muerte en varias ocasiones. De hecho, la tercera temporada de “Stranger Things” casi marca su final. En la última entrega, se ha infiltrado en el Upside Down muchas veces para buscar a Vecna y ha dejado claro que está dispuesto a sacrificarse para proteger a Eleven (Millie Bobby Brown).