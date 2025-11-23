Los fans de “Stranger Things” finalmente podrán disfrutar de la quinta y última temporada de la popular serie de Netflix. Además del entusiasmo por volver a ver a sus personajes favoritos, los fanáticos temen por el destino de Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos. De hecho, en redes sociales se discute, quién tiene más probabilidades de morir. Y las declaraciones de los creadores, los hermanos Duffer, no son muy alentadoras.

La quinta entrega comienza en el otoño de 1987 y sigue a los protagonistas mientras se enfrentan a su mayor amenaza hasta la fecha. La pandilla debe encontrar y matar a Vecna. Pero no se conocen su paradero ni sus próximos movimientos. La situación se complica aún más cuando el gobierno pone a Hawkins bajo cuarentena militar y busca desesperadamente a Once.

La primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things”, que se estrena el 26 de noviembre de 2025, marca el inicio de la batalla final, que conlleva una oscuridad más poderosa y mortal.

Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) tampoco están a salvo en la quinta temporada de "Stranger Things" ¿Podrían ser las siguientes víctimas de Vecna? (Foto: Netflix)

LO QUE DIJERON LOS CREADORES DE “STRANGER THINGS” SOBRE “LA MUERTE MÁS VIOLENTA”

En una entrevista con The Times, Ross y Matt Duffer aseguraron que la quinta temporada es “la más grande que [el programa] haya sido jamás”, pero también podría ser la más emotiva. Y adelantaron que tendrá la “muerte más violenta” hasta la fecha. “Yo diría que la temporada 5 no es tan violenta como la temporada 4, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”, reveló Matt Duffer, de 41 años.

No obstante, mencionaron que en general, tratan de contenerse cuando se trata escenas sangrientas, algunas partes son inevitables. “El objetivo siempre fue adaptar cada temporada a la edad de los personajes y a nuestra audiencia, pero seguimos captando nuevas audiencias. Esperemos que los padres no se enfaden demasiado con nosotros”, declaró Ross al medio antes mencionado.

Asimismo, los hermanos Duffer explicaron que priorizaron que cada personaje tenga el final perfecto tras una década en pantalla . “El final de cada personaje tenía que ser perfecto”, dijo Matt. “Eso era más importante que darles a los fans el final que esperaban”.

Las escenas sangrientas que eliminó Netflix

Aunque los hermanos Duffer aseguraron que han intentado contenerse, compartieron que Netflix eliminó una escena particularmente sangrienta en la tercera temporada de “Stranger Things”.

“Hubo una toma en la tercera temporada que tuvimos que cortar. Fue cuando Bruce [un periodista local desagradable interpretado por Jake Busey ] se estaba derritiendo. Se le derritió la nariz en la cara y Netflix dijo: ‘¡Para nada!’”.