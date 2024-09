Leslie Abramson desempeñó un papel fundamental en el caso de Lyle y Erik Menendez, actuando como abogada del hermano menor durante un juicio que atrajo la atención del público. A pesar de que culminó en una condena a cadena perpetua, el proceso judicial sacó a la luz oscuros secretos familiares y mostró la complejidad detrás del violento asesinato de sus padres. Su fama ha perdurado, dando lugar a producciones como “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, que se lanzó el 19 de septiembre en Netflix.

Sin embargo, Abramson no se limitó a este caso, ya que también representó a Phil Spector, el influyente productor musical conocido por su innovador enfoque en la producción. Su vida personal estuvo marcada por la controversia y el crimen, lo que llevó a Spector a enfrentarse a serias acusaciones. Aquí te contamos los detalles de este segundo notable caso en la carrera de la abogada.

Erik Menéndez (centro), su hermano Lyle (izquierda) y Leslie Abramson (derecha) aparecen en la foto el 12 de agosto de 1991 en Beverly Hills (Foto: Mike Nelson / AFP)

LO QUE DEBES SABER SOBRE PHIL SPECTOR

Phil Spector fue un influyente productor musical y compositor estadounidense, conocido por su innovador enfoque en la producción de música.

Nacido el 26 de diciembre de 1939, Spector se destacó en la década de 1960, desarrollando el “sonido de la muralla de sonido”, una técnica de producción que utilizaba capas de instrumentos y voces para crear una experiencia auditiva rica y compleja.

El productor musical Phil Spector y uno de sus abogados, Dennis Riordan (derecha), se enfrentan al juez Larry Paul Fidler en un tribunal de Los Ángeles el 29 de mayo de 2009 (Foto: JAE C.HUNG / AFP)

Spector trabajó con varios artistas y grupos icónicos, incluidos The Ronettes, The Crystals y los Beatles, y es famoso por producciones como “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” y “Let It Be”. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la controversia y problemas legales.

EL CASO DE PHIL SPECTOR

Phil Spector fue encarcelado debido a su condena por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. El 3 de febrero de 2003, Clarkson fue encontrada muerta en su casa en Alhambra, California, con un disparo en la boca. Spector fue arrestado en el lugar de los hechos y, durante el juicio, se presentó como defensa la teoría de que la muerte de Clarkson fue un suicidio, mientras que la fiscalía argumentó que Spector había actuado de manera violenta y que su comportamiento en la escena del crimen era sospechoso.

Leslie Abramson defendió a Phil Spector durante su juicio por el asesinato de Lana Clarkson, que tuvo lugar en 2007. La abogada fue parte del equipo legal de Spector, quien fue acusado de haber disparado y matado a Clarkson en su casa en febrero de 2003. A pesar de los esfuerzos de Abramson y su equipo, Spector fue declarado culpable en 2009 y posteriormente condenado a 19 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su juicio atrajo una gran atención mediática, no solo por su fama en la industria musical, sino también por los detalles escalofriantes del caso y el comportamiento errático de Spector. La condena se basó en pruebas, testimonios y la evidencia presentada durante el proceso judicial, que culminó con su encarcelamiento y una larga batalla legal.