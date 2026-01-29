Si terminaste “Bailando sobre hielo” (en inglés: “Finding Her Edge”) y te quedaste con ganas de comprender qué hay detrás de una coreografía perfecta, la serie documental “Glitter & Gold: Ice Dancing” (en español: “Brillantina y oro: Danza sobre hielo”) es tu siguiente parada en tu lista de visualizaciones. Y es que esta producción de Netflix nos sumerge en el detrás de cámaras de las mejores parejas de danza sobre hielo del mundo, mientras las acompañamos en su recta final hacia los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Vale precisar que el equipo creativo detrás de “Brillantina y oro: Danza sobre hielo” es el mismo de "Simone Biles vuelve a volar" ("Simone Biles: Rising“), el documental centrado en el regreso de la gimnasta más famosa del planeta tras retirarse de varias pruebas en Tokio 2020 por motivos de salud mental.

De esta manera, se espera que se repita la formula de aquel proyecto audiovisual: un retrato sin maquillaje de la vulnerabilidad y la obsesión que exige el alto rendimiento.

LA PREMISA DE “BRILLANTINA Y ORO: DANZA SOBRE HIELO”

A lo largo de 3 episodios, la docuserie de Netflix examina el deslumbrante y apasionado mundo del baile sobre hielo competitivo, donde las relaciones a largo plazo (románticas o platónicas), la entrega total y la emoción humana en estado puro confluyen en una sola meta: la gloria olímpica.

En ese sentido, seguimos a las mejores parejas de baile sobre hielo del mundo, entre ellas: la favorita estadounidense conformada por Madison Chock y Evan Bates, la canadiense de Piper Gilles y Paul Poirier, y los imprevisibles Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry, de Francia.

Así, cada capítulo aborda la vertiginosa trayectoria de los deportistas dentro y fuera de la pista, mientras llevan su arte al límite y compiten cara a cara en la recta final hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina (Italia).

EL TRÁILER DE LA DOCUSERIE “BRILLANTINA Y ORO: DANZA SOBRE HIELO”

LOS DEPORTISTAS QUE APARECEN EN “BRILLANTINA Y ORO: DANZA SOBRE HIELO”

“Brillantina y oro: Danza sobre hielo” apuesta por un elenco muy concreto y actual, el cual incluye a:

La dupla estadounidense Madison Chock y Evan Bates , quienes cuentan con un destacado palmarés y la fama de apostar por programas conceptuales y muy teatrales.

y , quienes cuentan con un destacado palmarés y la fama de apostar por programas conceptuales y muy teatrales. La pareja canadiense Piper Gilles y Paul Poirier , quienes aportan el lado más juguetón y pop de la disciplina, con vestuarios arriesgados y programas que suelen volverse virales entre los fans del patinaje.

y , quienes aportan el lado más juguetón y pop de la disciplina, con vestuarios arriesgados y programas que suelen volverse virales entre los fans del patinaje. Los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry, quienes tienen la capacidad de combinar técnica impecable con riesgos coreográficos que pueden salir muy bien… o jugarles en contra en la puntuación.

Los veremos, entonces, en entrenamientos, competiciones clave y escenas domésticas que muestran cómo se desarrollan las dinámicas de confianza entre dos personas que comparten pista, proyectos, giras y buena parte de su vida adulta.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BRILLANTINA Y ORO: DANZA SOBRE HIELO”?

La docuserie “Brillantina y oro: Danza sobre hielo” llega a Netflix el domingo 1 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Brillantina y oro: Danza sobre hielo", serie documental dirigida por Katie Walsh (Foto: Netflix)