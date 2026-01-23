La llegada de “Bailando sobre hielo” (en su idioma original: “Finding Her Edge”) a Netflix ha vuelto a poner los focos sobre el mundo del patinaje artístico. Pero lo que muchos no saben es que esta no es la primera vez que la plataforma de streaming de la “N” roja apuesta por este deporte como centro de un drama juvenil. Y es que antes hubo dos intentos que, a pesar de su potencial, no lograron sobrevivir más allá de una temporada. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, te los presentamos en las siguientes líneas.

Vale precisar que “Bailando sobre hielo” narra la historia de las tres hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico en decadencia.

Allí conocemos a Adriana (Madelyn Keys), la hermana mediana de diecisiete años, quien entrena para el campeonato mundial con su nuevo compañero Brayden (Cale Ambrozic), pero sigue enganchada a su primer amor y antiguo compañero, Freddie (Olly Atkins).

Eventualmente, Brayden y ella se ven obligados a fingir que son pareja para asegurar un patrocinio que salve la pista de los Russo. Sin embargo, el engaño no tarda en complicarlo todo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

ADEMÁS DE “BAILANDO SOBRE HIELO”: LAS SERIES DE NETFLIX CENTRADAS EN EL PATINAJE ARTÍSTICO

1. " Spinning Out " (2020)

“Spinning Out”, producción creada por Samantha Stratton, tenía todos los ingredientes para triunfar: la estrella Kaya Scodelario (conocida por “Skins”) como protagonista, un reparto sólido que incluía a January Jones de “Mad Men”, y una narrativa que mezclaba deporte de élite con complejos temas de salud mental.

No obstante, Netflix decidió cancelar la serie apenas un mes después de su estreno. ¿La razón? Pues, la plataforma consideró que los datos de visualización no cumplían con los objetivos esperados.

Pese a esto, si buscas una interesante historia con buenas actuaciones, esta alternativa podría ser perfecta para ti.

¿De qué trata? La trama se centra en Kat Baker, una patinadora de 21 años cuya carrera olímpica se vio truncada por una grave caída durante una competición. Entonces, cuando le ofrecen una segunda oportunidad en el patinaje por parejas junto a Justin Davis (Evan Roderick), un talentoso pero problemático compañero, Kat debe enfrentar no solo sus demonios físicos sino también psicológicos: tanto ella como su madre Carol padecen trastorno bipolar.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " Zero Chill " (2021)

“Zero Chill” (conocida en español como "Sobre hielo" o “Sueños sobre hielo”) es una producción británica-canadiense creada por Kirstie Falkous y John Regier, el mismo equipo detrás de la exitosa serie juvenil “Free Rein”.

A diferencia de “Spinning Out”, esta ficción adopta un tono más ligero y familiar, presentándose como una simpática comedia dramática.

Sin embargo, también fue cancelada. Por lo tanto, solo tendremos 10 capítulos del show televisivo en total.

"Zero Chill" es una serie de comedia dramática que se desarrolla a lo largo de 10 episodios (Foto: Netflix)

¿De qué trata? La serie sigue a los hermanos mellizos Kayla (Grace Beedie) y Mac MacBentley (Dakota Taylor), cuya vida da un giro de 180 grados cuando la familia se muda de Canadá al Reino Unido para que el chico asista a la prestigiosa Academia de Hockey sobre Hielo Hammaström. Ella, una talentosa patinadora artística de 15 años, debe dejar atrás a su compañero de patinaje Jacob (Kenneth Seto Tynan) y encontrar su lugar en un nuevo país donde vive a la sombra de su hermano estrella.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.